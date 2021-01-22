Координаторка краснодарского штаба Навального получила 10 суток ареста

22 января суд вынес приговор руководителю штаба Навального в Краснодаре Анастасии Панченко по статье о нарушении порядка проведения митинга

Напомним, 18 января в Москве арестовали Алексея Навального, а на следующий день Фонд по борьбе с коррупцией (организация, признанная в России иноагентом) выпустил двухчасовое расследование о «дворце Путина» под Геленджиком — резиденции стоимостью около 100 млрд рублей, которая названа «самой большой взяткой». За три дня видео набрало 55,7 млн просмотров.

Жители разных городов страны, в том числе Краснодара, собрались в грядущие выходные провести несанкционированное мероприятие, чтобы выразить свою позицию по поводу ареста оппозиционного политика и расследования ФБК (редакция портала Юга.ру не может сообщить детали, так как по российскому законодательству это может быть расценено как агитация). Подробные данные о событии опубликовали в соцсетях краснодарского штаба Навального, после чего на аккаунт организации в инстаграме произошла атака ботов. А накануне вечером координаторку штаба Анастасию Панченко задержали полицейские по делу по ст. 20.2 КоАП РФ (Нарушение порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).

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Девушка провела ночь в камере административного заключения, а в полдень 22 января ее привезли в Ленинский районный суд Краснодара. Во время заседания защитник координаторки Александр Валявский указал на ряд нарушений и попросил привлечь к делу прокурора, чтобы тот объяснил суть обвинения.