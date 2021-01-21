Галицкий и Хашиг попали в топ-50 влиятельных персон российского футбола

Издание впервые собрало топ-50 влиятельных персон и планирует сделать рейтинг ежегодным. Список, опубликованный на сайте «Спорт-Экспресс» 20 января, сформирован «на основе профессиональных знаний журналистов», которые рассматривали такие критерии, как влиятельность, реноме (авторитет внутри футбольного сообщества) и общественная поддержка.

«В списке есть как очевидные имена, так и те, кто находится в тени, но оказывает существенное влияние на футбольные процессы», — пояснили в «Спорт-Экспрессе».