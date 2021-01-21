Галицкий и Хашиг попали в топ-50 влиятельных персон российского футбола

Краснодарский край, Ростовская область, Чечня, Вся Россия

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«Спорт-Экспресс» 20 января представил рейтинг самых влиятельных людей в отечественном футболе

Издание впервые собрало топ-50 влиятельных персон и планирует сделать рейтинг ежегодным. Список, опубликованный на сайте «Спорт-Экспресс» 20 января, сформирован «на основе профессиональных знаний журналистов», которые рассматривали такие критерии, как влиятельность, реноме (авторитет внутри футбольного сообщества) и общественная поддержка.

«В списке есть как очевидные имена, так и те, кто находится в тени, но оказывает существенное влияние на футбольные процессы», — пояснили в «Спорт-Экспрессе».

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Первое место занял гендиректор ПАО «Газпром нефть» и президент Российского футбольного союза Александр Дюков. За ним следует Алексей Миллер — председатель правления ПАО «Газпром», которое владеет «Зенитом». На третьей строчке — Игорь Левитин, помощник президента России и член попечительского совета РФС.

В десятку лидеров попал владелец ФК «Краснодар», член исполкома РФС Сергей Галицкий — ему досталось шестое место. Гендиректору клуба Владимиру Хашигу присудили 43 место.

В топ-50 попали представители других клубов юга и Северного Кавказа:

  • 17 место — спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин;
  • 19 место — президент «Ахмата», председатель парламента Чечни Магомед Даудов;
  • 22 место — президент ФК «Сочи», совладелец и член совета директоров «СМП Банка» Борис Ротенберг;
  • 34 место — главный тренер «Ростова» Валерий Карпин.

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Напомним, в 2018 году президент «Краснодара» стал лауреатом награды РФС за вклад в развитие футбола. В феврале 2019-го Сергей Галицкий вошел в состав исполкома РФС, а в апреле того же года возглавил комитет детско-юношеского футбола союза.

Валерий Карпин Магомед Даудов РФС Сергей Галицкий ФК «Ахмат» ФК «Краснодар» ФК «Ростов» ФК «Сочи» Футбол

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