Галицкий вошел в состав исполкома Российского футбольного союза
Бизнесмена Сергея Галицкого 22 февраля избрали в новый состав исполнительного комитета Российского футбольного союза
Галицкого выбрали в качестве представителя клубов высшего дивизиона. Полномочия нового состава исполкома продлятся до 9 февраля 2021 года.
Также представлять клубы высшего дивизиона будут президент ЦСКА Евгений Гинер и владелец «Спартака» Леонид Федун.
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Президентом организации выбрали гендиректора ПАО «Газпром нефть», председателя совета директоров ФК «Зенит» Александра Дюкова. На пресс-конференции он заявил, что уйдет из руководства питерского клуба, передает RT.
Полный список членов исполкома опубликован на сайте РФС.
Как писали Юга.ру, предыдущим президентом РФС был Виталий Мутко, он покинул пост 19 декабря 2018 года.
Сергей Галицкий основал ФК «Краснодар» в 2008 году. С 2011 года клуб играет в премьер-лиге, с 2014-го выступает в Лиге Европы.
Юга.ру собрали список инициатив Галицкого, призванных изменить систему российского футбола.
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