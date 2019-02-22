Галицкий вошел в состав исполкома Российского футбольного союза

Бизнесмена Сергея Галицкого 22 февраля избрали в новый состав исполнительного комитета Российского футбольного союза

Также представлять клубы высшего дивизиона будут президент ЦСКА Евгений Гинер и владелец «Спартака» Леонид Федун.

Галицкого выбрали в качестве представителя клубов высшего дивизиона. Полномочия нового состава исполкома продлятся до 9 февраля 2021 года.

Президентом организации выбрали гендиректора ПАО «Газпром нефть», председателя совета директоров ФК «Зенит» Александра Дюкова. На пресс-конференции он заявил, что уйдет из руководства питерского клуба, передает RT .

Как писали Юга.ру, предыдущим президентом РФС был Виталий Мутко, он покинул пост 19 декабря 2018 года.

Сергей Галицкий основал ФК «Краснодар» в 2008 году. С 2011 года клуб играет в премьер-лиге, с 2014-го выступает в Лиге Европы.