Президент «Ахмата» Даудов нецензурно оскорбил судей, но РФС не наказывает его

Президент ФК «Ахмат», спикер парламента Чечни Магомед Даудов после матча против московского «Спартака» в нецензурной форме выражал недовольство работой судей

О рапорте делегата по матчу рассказал глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц.

«В рапорте делегата есть запись о том, что в подтрибунном помещении президент ФК "Ахмат" Магомед Даудов в нецензурной форме выражал свое недовольство в отношении официальных лиц матча — судей», — цитирует Григорьянца «Р-Спорт».

Он уточнил, что КДК не будет рассматривать его поведение.

«В дисциплинарном регламенте КДК РФС есть понятие "официальное лицо клуба". Это лицо, которое заявлено и зарегистрировано клубом для участия в соревнованиях. Существует форма №9, в которую клубы включают лиц, которые могут присутствовать на матче в технической зоне. Даудов не включен в форму №9, тем самым, он не является субъектом дисциплинарного нарушения по смыслу дисциплинарного регламента. У КДК нет компетенции для рассмотрения данного вопроса», — пояснил глава комитета.

По его словам, поведение Даудова может рассмотреть комитет по этике РФС. При этом в комитете по этике заявили, что не получали запроса о рассмотрении поведения президента грозненцев.

«Запрос к нам может поступить от исполкома РФС, бюро РФС, президента РФС и руководителей лиг. На данный момент запроса не было. Если такое обращение поступит, мы обязательно его рассмотрим», — сказал глава комитета Семен Андреев.

Встреча «Ахмата» со «Спартаком» в рамках 21-го тура Российской премьер-лиги состоялась в Грозном 30 марта. Хозяева поиграли москвичам со счетом 1:3. На матче работала бригада арбитров во главе с Сергеем Лапочкиным.

Как писали Юга.ру, в 2013 году во время матча на домашней арене грозненцев оскорбления в адрес судьи выкрикнул глава Чечни Рамзан Кадыров, который является почетным президентом клуба. Когда во время матча с «Рубином» судья показал капитану хозяев Ризвану Уциеву красную карточку, Кадыров выкрикнул в микрофон: «Судья продажная! Козел ты!» Глава республики тогда извинился «перед всем футбольным миром, но не перед арбитром» за то, что сказал сгоряча.

РФС тогда предложил Кадырову признать свою ошибку перед судьей, а футбольному клубу — принести официальные извинения. Кроме того, КДК оштрафовал клуб на 200 тыс. рублей.