Sports.ru назвал действия Даудова попыткой физического воздействия, что по регламенту РФС может быть оценено как необеспечение безопасности. Кроме того, Даудов не имел права находиться в технической зоне.

Еще один инцидент произошел после игры. В сети появилось видео, как президент «Ахмата» и председатель парламента Чечни Магомед Даудов уводит судью в подтрибунное помещение под аплодисменты и возгласы зрителей «Давай, давай».

В чем виноват «Ахмат»? Во время игры «Ахмат» — «Спартак», которая прошла 11 августа в Грозном и закончилась со счетом 1:3, сторона грозненцев оскорбила судью Алексея Сухого. После того, как арбитр с разницей в пять минут показал желтые карточки игрокам чеченской команды Аблаю Мбенге и Бернарду Берише, кто-то крикнул в микрофон «Судья — козел». Пресс-служба «Ахмата» заявила, что Сухого оскорбил по громкой связи сотрудник пресс-службы стадиона Ризван Эдильсултанов, которого сразу уволили.

Как объяснил действия Даудова «Ахмат»? Пресс-служба «Ахмата», комментируя ситуацию 13 августа, назвала происходящее «нормальным явлением», отметив, что после матчей руководители клубов и главные тренеры часто обсуждают эпизоды игры с судьей.

«После игры "Ахмат" — "Спартак" президент клуба Магомед Даудов пожал руку главному судье Алексею Сухому, они перекинулись несколькими фразами по матчу и отправились в подтрибуное помещение», — сообщили в клубе.

Там также добавили, что если бы какое-то воздействие было оказано, оно бы было отражено в итоговом протоколе и рапорте делегата матча.

Как отреагировали на действия Даудова в РФС? Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров объяснил поведение Даудова заботой о безопасности арбитра. Вечером 13 августа он заявил РБК, что в рапорте делегата матча указано, что Даудов находился рядом с технической зоной, где не имел права быть, но воздействовать на рефери не пытался .

«Когда трибуны закипели, Даудов спустился к полю, чего не имел права делать. А после матча, чтобы обезопасить арбитра — не дай бог, чтобы в него не кинули, — подошел к нему. Таким образом, обезопасил его», — сказал Егоров.

Как КДК наказал «Ахмат»? На заседании 14 августа КДК решил оштрафовать клуб на 215 тыс. рублей за нарушения на матче против «Спартака».

За оскорбительный выкрик в адрес главного арбитра встречи Александр Сухого клубу назначен штраф в 150 тыс. рублей.

За то, что Магомед Даудов был в технической зоне, где нельзя находиться не участникам матча, «Ахмат» оштрафовали еще на 15 тыс. рублей. Тренера Рашида Рахимова оштрафовали на 20 тыс. рублей персонально за выход из технической зоны.

Еще 50 тыс. рублей штрафа клубу назначили за то, что после матча зрители бросали на поле посторонние предметы.

В свою очередь «Спартак» оштрафовали на 40 тыс. рублей за то, что его фанаты скандировали оскорбления, передает «Интерфакс».

Не в первый раз. В 2013 году судью матча«Терек» — «Рубин» Михаила Вилкова оскорбил глава Чечни Рамзан Кадыров — он крикнул в громкоговоритель «Судья продажная, козел ты». РФС тогда предложил Кадырову признать свою ошибку перед судьей, а футбольному клубу — принести официальные извинения. Кроме того, КДК оштрафовал клуб на 200 тыс. рублей.



В апреле этого года Магомед Даудов после матча грозненцев также против московского «Спартака» в нецензурной форме выражал недовольство работой судей. РФС не стал его наказывать.