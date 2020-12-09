Галицкий теперь не только тратит. Юга.ру подсчитали, сколько заработал в Лиге чемпионов ФК «Краснодар»

Накануне ФК «Краснодар» завершил свое выступление в групповом раунде Лиги чемпионов УЕФА. Кажется, владелец команды Сергей Галицкий запомнит этот сезон надолго: «быки» не смогли выйти в плей-офф, но сумели заработать большие деньги. Юга.ру рассказывают, насколько большие.

В 2014 году в интервью газете «Спорт-Экспресс» владелец «Краснодара» Сергей Галицкий сказал о том, что в России на футболе зарабатывать невозможно:

— Да не лежит бизнес в больших клубах, мы это уже 999 раз сказали. В России забудьте про бизнес! Пока средний билет будет стоить те деньги, которые он будет стоить. Пока телевидение будет платить столько, сколько оно платит, забудьте, никакого бизнеса в российском футболе не будет.

Спустя 5 лет бизнесмен, судя по всему, изменил свое мнение. В апреле 2019 года Сергей Николаевич высказал мнение, что футбол рано или поздно станет бизнесом:

— Я уверен в этом. Мы — молодой клуб, посмотрим. Это зависит от ситуации в стране, например. Сколько мы сможем брать за билеты, сколько сможет платить Лига клубам. Это зависит от цен на рекламу, а она — от уровня жизни. Но дорогу осилит идущий. Мы видим, что все клубы потихоньку подстраиваются под эту ситуацию. Мы идем в прибыльность. Когда это получится, наверное, невозможно сказать.

По подсчетам издания The Bell, за последние 10 лет Сергей Галицкий вложил в футбольный клуб и стадион более 500 млн долларов. Есть мнение, что значительно больше. Сегодня, в декабре 2020 года, можно сказать, что, несмотря на коронакризис, нынешний сезон стал самым самым прибыльным в истории «Краснодара». Благодаря участию в Лиге чемпионов клуб уже заработал огромные для нашего футбола деньги. Сейчас мы расскажем и покажем, почему Лига чемпионов — самый важный и желанный для всех команд футбольный турнир.

2 млрд евро Именно столько получат в сумме все участники Лиги чемпионов УЕФА в сезоне 2020/2021. Призовые выплаты для каждого клуба состоят из четырех основных частей: — Гарантированный бонус за участие

— Исторический бонус

— Бонусы за результат

— ТВ-пул А теперь подробнее о каждом из пунктов.

Что же досталось «Краснодару»?

«Быки», как и каждый из 32 клубов группового этапа, получили 15,25 млн евро просто за участие.



Следующая статья доходов — выплаты на основе рейтинга, рассчитанного по итогам выступления в еврокубках за последние десять лет. По показателю успешности «Краснодар» стал 27-м из 32 участников и получил за это 6,65 млн евро исторического бонуса.



Бонус за каждую победу на групповом этапе составляет 2,7 млн, за ничью — 0,9 млн. Краснодарцы выиграли один матч и две игры свели вничью. За это и получили 4,5 млн евро за результаты.



Маркетинговый пул в 292 млн евро распределяется среди всех согласно удельному весу каждого телевизионного рынка. России из-за низкой стоимости телеправ досталось всего 750 тыс. евро на троих наших участников турнира. «Краснодар», как действующий бронзовый призер чемпионата, получил 150 тыс. евро из ТВ-пула.

А теперь складываем:



15,25 млн + 6,65 млн + 4,5 млн + 0,15 млн = 26,55 млн евро

Это окончательная сумма?

Нет. Если бы краснодарцы смогли реализовать свои многочисленные шансы в матчах против «Севильи» и вышли в плей-офф, то могли бы получить еще 9,5 млн евро. Сделать это не удалось, но благодаря 3-му месту в группе и попаданию в 1/16 Лиги Европы «Краснодар» получил бонус еще в 500 тыс. евро.

Таким образом, «Краснодар» в текущем евросезоне уже заработал более 27 млн евро. Весной эта сумма может увеличиться. Например, за выход в ⅛ Лиги Европы команда Мурада Мусаева может получить 1,1 млн евро. Еще несколько сотен тысяч евро краснодарцы смогут получить после реализации ТВ-прав на матчи Лиги Европы.

А сколько заработали в прошлом году? В сезоне 2019/2020 краснодарцы получили от УЕФА 13 млн евро. То есть в этом году — как минимум в два раза больше. Так много призовых за один сезон «быки» не зарабатывали. Стоит отдельно сказать, что здесь мы считали только выплаты от УЕФА. Помимо этого, клубы-участники получают дополнительные доходы от продажи билетов и мерчандайзинга, а также поступления от рекламы и собственных спонсоров.

27 млн евро, или 2,4 млрд руб., которые заработал «Краснодар» в нынешнем евросезоне, — это много или мало?