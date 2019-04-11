Галицкий стал главой комитета детско-юношеского футбола РФС

Президент футбольного клуба «Краснодар» Сергей Галицкий 11 апреля возглавил комитет детско-юношеского футбола Российского футбольного союза

Об этом после исполкома РФС рассказал президент организации Александр Дюков. «Мы приняли решение о формировании нового состава комитетом РФС. Если говорить о комитете детско-юношеского футбола, было предложение возглавить его Галицкому, оно было принято. Члены исполкома проголосовали за нового руководителя детско-юношеского футбола», — цитирует Дюкова ТАСС. Комитет, который возглавил Сергей Галицкий, курирует развитие детско-юношеского футбола и занимается проведением соревнований.

Как сообщали Юга.ру, в феврале Галицкого избрали в исполком Российского футбольного союза: вместе с президентом ЦСКА Евгением Гинером и владельцем «Спартака» Леонидом Федуном он будет представителем клубов высшего дивизиона.