Галицкий стал главой комитета детско-юношеского футбола РФС

Краснодарский край

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Президент футбольного клуба «Краснодар» Сергей Галицкий  11 апреля возглавил комитет детско-юношеского футбола Российского футбольного союза

Об этом после исполкома РФС рассказал президент организации Александр Дюков.

«Мы приняли решение о формировании нового состава комитетом РФС. Если говорить о комитете детско-юношеского футбола, было предложение возглавить его Галицкому, оно было принято. Члены исполкома проголосовали за нового руководителя детско-юношеского футбола», — цитирует Дюкова ТАСС.

Комитет, который возглавил Сергей Галицкий, курирует развитие детско-юношеского футбола и занимается проведением соревнований.

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Как сообщали Юга.ру, в феврале Галицкого избрали в исполком Российского футбольного союза: вместе с президентом ЦСКА Евгением Гинером и владельцем «Спартака» Леонидом Федуном он будет представителем клубов высшего дивизиона.

Сергей Галицкий создал футбольный клуб «Краснодар» в 2008 году. В марте 2018 года он сказал, что после ухода из «Магнита» хочет заниматься развитием детско-юношеского футбола.

Список инициатив бизнесмена, призванных изменить российский футбол, можно посмотреть здесь.

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Галицкий стал главой комитета детско-юношеского футбола РФС
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