Галицкий стал главой комитета детско-юношеского футбола РФС
Президент футбольного клуба «Краснодар» Сергей Галицкий 11 апреля возглавил комитет детско-юношеского футбола Российского футбольного союза
Об этом после исполкома РФС рассказал президент организации Александр Дюков.
«Мы приняли решение о формировании нового состава комитетом РФС. Если говорить о комитете детско-юношеского футбола, было предложение возглавить его Галицкому, оно было принято. Члены исполкома проголосовали за нового руководителя детско-юношеского футбола», — цитирует Дюкова ТАСС.
Комитет, который возглавил Сергей Галицкий, курирует развитие детско-юношеского футбола и занимается проведением соревнований.
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Как сообщали Юга.ру, в феврале Галицкого избрали в исполком Российского футбольного союза: вместе с президентом ЦСКА Евгением Гинером и владельцем «Спартака» Леонидом Федуном он будет представителем клубов высшего дивизиона.
Сергей Галицкий создал футбольный клуб «Краснодар» в 2008 году. В марте 2018 года он сказал, что после ухода из «Магнита» хочет заниматься развитием детско-юношеского футбола.
Список инициатив бизнесмена, призванных изменить российский футбол, можно посмотреть здесь.
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