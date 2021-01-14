Кубанцы смогут сделать бесплатную прививку от ковида в одном из 97 медучреждений региона

Краснодарский край

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Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 13 января рассказал, когда в регионе начнется массовая вакцинация от коронавируса

Напомним, накануне президент России Владимир Путин объявил о начале всеобщей вакцинации населения от коронавируса. Планируется, что переход на очередной этап стартует 18 января.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 13 января рассказал, что регион уже получил почти 19 тыс. доз вакцины. До начала февраля ожидается поступление еще более 200 тыс. доз.

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В пресс-службе администрации региона напомнили, что вакцинация на Кубани началась в сентябре прошлого года. Первыми привили работников ковидных госпиталей. На сегодняшний день прививку сделали 9,8 тыс. кубанцев, из них 2,4 тыс. человек получили полный курс вакцинации — две прививки.

Кондратьев добавил, что в регионе для массовой вакцинации населения определили 97 больниц и поликлиник. Прививку от коронавируса делают бесплатно и добровольно.

«В крае обеспечили все условия для приема, хранения и транспортировки вакцины. Как только крупная партия вакцины поступит к нам, начнем прививать всех желающих», — заявил губернатор.

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Чтобы сделать прививку, нужно предварительно по телефону записаться в любое из 97 медучреждений и прийти на прием к терапевту, при себе надо иметь страховой полис, паспорт и СНИЛС. После осмотра врач сделает первый укол препарата, а через 21 день — второй, объяснили порталу Юга.ру в пресс-службе регионального минздрава.

Перечень всех кубанских больниц и поликлиник, где проводится вакцинация, размещен на сайте краевого минздрава. Его можно посмотреть здесь.

Вакцинация Вениамин Кондратьев Коронавирус Эпидемии

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