Кубанцы смогут сделать бесплатную прививку от ковида в одном из 97 медучреждений региона

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 13 января рассказал, когда в регионе начнется массовая вакцинация от коронавируса

Напомним, накануне президент России Владимир Путин объявил о начале всеобщей вакцинации населения от коронавируса. Планируется, что переход на очередной этап стартует 18 января.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 13 января рассказал, что регион уже получил почти 19 тыс. доз вакцины. До начала февраля ожидается поступление еще более 200 тыс. доз.

В пресс-службе администрации региона напомнили, что вакцинация на Кубани началась в сентябре прошлого года. Первыми привили работников ковидных госпиталей. На сегодняшний день прививку сделали 9,8 тыс. кубанцев, из них 2,4 тыс. человек получили полный курс вакцинации — две прививки.

Кондратьев добавил, что в регионе для массовой вакцинации населения определили 97 больниц и поликлиник. Прививку от коронавируса делают бесплатно и добровольно . «В крае обеспечили все условия для приема, хранения и транспортировки вакцины. Как только крупная партия вакцины поступит к нам, начнем прививать всех желающих», — заявил губернатор.

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