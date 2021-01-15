Оперштаб Кубани сообщил о рекордных 18 летальных исходах от ковида
В Краснодарском крае к 15 января зафиксировали 1 тыс. 161 смерть от коронавируса
Напомним, оперативный штаб Кубани 15 января сообщил о 194 новых случаях COVID-19 в регионе и о рекордных 18 летальных исходах, вызванных вирусом. Позже в оперштабе уточнили, что причиной смерти пациентов стала двусторонняя пневмония, также они имели сопутствующие заболевания.
Так, в больницах Краснодара зафиксировали семь летальных случаев. В военных госпиталях, перепрофилированных под лечение ковида, умерли четыре человека: 83-летняя женщина с гипотиреозом [дефицит тиреоидных гормонов] и трое мужчин, их возраст и место проживания не уточняются. У всех пациентов была гипертония.
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В краевой больнице № 1 умерли 78-летняя жительница Славянска-на-Кубани с ишемией сердца и 67-летний мужчина из Динского района с хронической болезнью почек и циррозом. А в краевой инфекционной больнице медикам не удалось спасти 82-летнего армавирца с хронической болезнью сердца и легких.
В Сочи зарегистрировали две смерти. Там в инфекционной больнице № 2 скончались 77-летняя женщина и 78-летний мужчина, которые страдали ишемией сердца.
Еще по одному летальному случаю произошло в Анапе, Армавире, районных больницах Брюховецкого, Лабинского, Северского, Тихорецкого, Усть-Лабинского, Туапсинского и Крымского районов.
В горбольнице Анапы умерла 57-летняя женщина с сахарным диабетом. В Брюховецкой скончался 63-летний мужчина, у которого было сосудистое поражение головного мозга. В Лабинске ушел из жизни 69-летний житель Курганинского района с атеросклерозом.
В Северской ЦРБ в возрасте 83 лет скончалась пациентка с ишемией сердца. В Тихорецке умер 77-летний пациент с гипертонией. Медикам Усть-Лабинской ЦРБ не удалось спасти 46-летнего мужчину с поражением печени.
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Жительница Геленджика в возрасте 59 лет ушла из жизни в Крымской ЦРБ, в райбольнице № 1 Туапсе умерла 80-летняя местная жительница с сахарным диабетом. В инфекционной больнице № 4 Армавира скончалась 79-летняя женщина с хронической ишемией головного мозга.
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