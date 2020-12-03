Путин захотел, чтобы через неделю врачей и учителей начали прививать от коронавируса

Напомним, Владимир Путин 11 августа объявил, что в России зарегистрировали первую в мире вакцину против коронавируса. Глава государства отметил, что одна из его дочерей испытала на себе этот препарат. При этом Ассоциация организаций по клиническим исследованиям (АОКИ) попросила министра здравоохранения РФ Владимира Мурашко отложить регистрацию до успешного завершения третьей фазы клинических испытаний.

Глава государства накануне в режиме видеоконференции провел мероприятие по открытию многофункциональных медцентров Минобороны РФ. На нем он сообщил, что в России произвели уже около 2 млн доз вакцины от коронавируса. По его мнению, это позволит начать масштабную вакцинацию, которая начнется с первых двух групп риска — врачей и учителей.

Путин обратился к вице-премьеру Татьяне Голиковой и попросил ее организовать работу так, чтобы в конце следующей недели началась вакцинация. Президент заверил, что понимает осторожность Голиковой в плане обозначения сроков вакцинации. Однако, по его мнению, всё к этому готово и поэтому Путин призвал «сделать этот первый шаг», сообщил ТАСС 2 декабря.

Позже глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов уточнил, что вакцинация учителей должна быть добровольной.