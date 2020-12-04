«Никто не дает нормального объяснения, почему мы первые». Учителя и врачи Кубани прокомментировали желание Путина вакцинировать их в первой волне

До конца 2020 года Краснодарский край получит еще около 5 тыс. доз препарата от коронавируса. Портал Юга.ру узнал у врачей и учителей, как они относятся в российской вакцине и будут ли делать прививку

В августе президент России Владимир Путин заявил, что в стране зарегистрировали первую в мире вакцину против коронавируса «Спутник V» и что препарат испытала на себе одна из его дочерей. Однако Ассоциация организаций по клиническим исследованиям (АОКИ) попросила главу Минздрава РФ Владимира Мурашко отложить регистрацию вакцины до успешного завершения третьей фазы клинических испытаний.

2 декабря глава государства сообщил, что со следующей недели начнется масштабная вакцинация населения. В первую очередь прививку получат врачи и учителя.