«Никто не дает нормального объяснения, почему мы первые». Учителя и врачи Кубани прокомментировали желание Путина вакцинировать их в первой волне
До конца 2020 года Краснодарский край получит еще около 5 тыс. доз препарата от коронавируса. Портал Юга.ру узнал у врачей и учителей, как они относятся в российской вакцине и будут ли делать прививку
В августе президент России Владимир Путин заявил, что в стране зарегистрировали первую в мире вакцину против коронавируса «Спутник V» и что препарат испытала на себе одна из его дочерей. Однако Ассоциация организаций по клиническим исследованиям (АОКИ) попросила главу Минздрава РФ Владимира Мурашко отложить регистрацию вакцины до успешного завершения третьей фазы клинических испытаний.
2 декабря глава государства сообщил, что со следующей недели начнется масштабная вакцинация населения. В первую очередь прививку получат врачи и учителя.
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В четверг, 4 декабря, на брифинге оперативного штаба Краснодарского края замначальника управления организации медпомощи населению минздрава Кубани Юрий Сарычев рассказал, что ранее регион получил 42 дозы вакцины от коронавируса. Прививки сделали 40 медицинским работникам.
Также для вакцинации на Кубань поступило 200 доз вакцины «Вектор+» [вторая российская вакцина от ковида, зарегистрированная 14 октября]. Планируется, что до конца 2020 года Кубань получит еще около 5 тыс. доз препарата.
«В первоочередном порядке предусматривается проведение вакцинации медицинских работников, работников социальной сферы, правоохранительных органов и системы образования», — рассказал Сарычев.
По данным на июль 2020 года, на Кубани работают более 130 тыс. педагогов. В краевом минздраве порталу Юга.ру рассказали, что в сентябре в регионе числилось более 5,2 тыс. медиков, которые работают с коронавирусными больными.
Редакция опросила несколько врачей и учителей, чтобы узнать, как они относятся к вакцинации от коронавируса и собираются ли делать прививку.
Галина, 25 лет, врач-кардиологОтвет будет неоднозначный. Я бы, наверное, привилась. Но дело в том, что я сдала антитела и результат пришел положительный. Получается, что я переболела, плюс я теряла обоняние на неделю, с незначительным сухим кашлем. И стоит ли мне прививаться в итоге? Если бы пришли эпидемиологи, разъяснили всё в виде лекции: из чего состоит прививка, к чему привели результаты исследований... Тогда, может, привилась бы. Но сама я этим не интересовалась.
Наталья, 47 лет, медсестра Из-за работы с большим количеством людей мне всегда нужно быть ответственной и к себе, и окружающим. Но хочу ли я делать себе вакцину? Вопрос щепетильный. Почему Европа, имея такой фармацевтический запас, такие возможности в производстве, не имеет вакцины? В то время как в России ее уже начинают применять. Из-за этого есть сомнения, причем большие. Как можно придумать, создать, испытать на животных, испытать на людях, увидеть результат и увидеть последствия, запустить производство прививки — и всё это вместить в девять месяцев? Я бы не осмелилась пойти на такой шаг, как вакцинация.
Людмила, 80 лет, врач анестезиолог-реаниматолог на пенсииНи в коем случае не стала бы прививаться. Я себе не враг. Для того чтобы вакцина была действенной и безопасной, нужно минимум пять лет — это научные данные, и любой медик так скажет. То, что предлагают отечественные разработчики, прошло испытания, но на молодых и здоровых людях. И не факт, что бесследно. Это покажет время. У большинства людей среднего возраста масса заболеваний, и абсолютно здоровых среди них я не видела. Как скажется прививка на их здоровье — большой вопрос. Нужно исследовать, наблюдать. И не полгода, а гораздо дольше. Вполне возможно, что отечественная вакцина хорошая и спасает от ковида. Но утверждать это можно будет только после нескольких лет исследований.
Людмила, 45 лет, учительница младших классов Прививаться не буду категорически, вплоть до увольнения. Я не знаю, что это за вакцина, нам еще ничего не говорили в школе. Я не противник прививок, не подумайте. Все прививки, которые есть в национальном календаре, я делала своим детям. Но я считаю, что за такое короткое время нельзя полноценно провести испытания препарата, и неясно, как это повлияет на здоровье в дальнейшем. У меня есть несколько заболеваний, и я боюсь, что они из-за прививки могут обостриться. Если руководство школы будет настаивать — уволюсь сразу же. Займусь репетиторством.
Лариса, 62 года, учительница младших классов Я против и уверена, что все на работе будут против. Складывается ощущение, что вакцину проверили на молодых и здоровых военных, а теперь решили, что ее нужно протестировать на старых и больных. Тут и вспомнили про учителей и решили о нас «позаботиться». Хотите позаботиться — поднимите зарплату.
Алексей, 28 лет, учитель физикиПо поводу отношения к вакцине — нейтральное, так как нет никакой конкретной информации. Прививаться буду, но не в первой волне. По поводу мыслей «почему нас» — никто не дает нормального объяснения, почему мы первые, что вызывает как минимум недовольство. Недовольство самим фактом того, что нас держат в неизвестности.
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