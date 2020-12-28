В Краснодаре убрали заборы около Карасунов и на улице 40-летия Победы, 20 незаконных ларьков и 10 гаражей
В декабре в Краснодаре продолжают вести работы по демонтажу самовольно возведенных построек
Напомним, два года назад глава Краснодара Евгений Первышов объявил о борьбе с незаконными ларьками. Так, в 2018-м в городе снесли 156 торговых точек, годом ранее — 219, а в планах на 2019 год было более 300 ларьков. Также мэр обещал, что на улицах Краснодара больше не будут устанавливать новые павильоны.
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28 декабря 2020 года на еженедельной планерке в администрации Краснодара обсудили итоги работы по ликвидации нелегальных построек. В городе снесли еще 20 нестационарных торговых объектов в следующих местах:
- проспект Чекистов, 27/1;
- пересечение улиц Зиповской и Московской;
- улица Покрышкина, 6;
- 2-я Целиноградская;
- пересечение улиц Коммунаров и Карасунской.
Кроме того, был демонтирован металлический забор на улице Старокубанской, 108, около Карасунов, и еще один забор — на улице 40-летия Победы.
На улице Яна Полуяна, 2 убрали десять металлических гаражей, а на Уральской, 83/1 демонтировали настенное панно. На улице Персиковой, 254 снесли капитальное строение — одноэтажный магазин, который тоже был построен незаконно.
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Мэр Краснодара Евгений Первышов поинтересовался, на какой стадии находится решение проблемы с гаражом на улице Стахановской, 24, на который ранее пожаловалась жительница квартиры на первом этаже: ей под окно кто-то подвинул гараж и перегородил вид на улицу. Специалисты выяснили, что гараж стоит на муниципальной земле, а не на территории многоэтажки. Начальник управления муниципального контроля Юрий Былино пообещал, что после новогодних праздников конструкцию уберут.
В конце сентября Юга.ру писали, что в Краснодаре с начала года демонтировали 110 временных сооружений (торговые точки и рекламные конструкции) и 60 капитальных объектов. Помимо этого, в центре города снесли Колхозный рынок, оттуда убрали 211 торговых павильонов и строений.
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