В Краснодаре убрали заборы около Карасунов и на улице 40-летия Победы, 20 незаконных ларьков и 10 гаражей

В декабре в Краснодаре продолжают вести работы по демонтажу самовольно возведенных построек

Напомним, два года назад глава Краснодара Евгений Первышов объявил о борьбе с незаконными ларьками. Так, в 2018-м в городе снесли 156 торговых точек, годом ранее — 219, а в планах на 2019 год было более 300 ларьков. Также мэр обещал, что на улицах Краснодара больше не будут устанавливать новые павильоны.

28 декабря 2020 года на еженедельной планерке в администрации Краснодара обсудили итоги работы по ликвидации нелегальных построек. В городе снесли еще 20 нестационарных торговых объектов в следующих местах:

проспект Чекистов, 27/1;

пересечение улиц Зиповской и Московской;

улица Покрышкина, 6;

2-я Целиноградская;

пересечение улиц Коммунаров и Карасунской.

Кроме того, был демонтирован металлический забор на улице Старокубанской, 108, около Карасунов, и еще один забор — на улице 40-летия Победы.

На улице Яна Полуяна, 2 убрали десять металлических гаражей, а на Уральской, 83/1 демонтировали настенное панно. На улице Персиковой, 254 снесли капитальное строение — одноэтажный магазин, который тоже был построен незаконно.