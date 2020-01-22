В Краснодаре начали сносить летние кафе возле КубГАУ
В Краснодаре 22 января начали сносить летники возле Кубанского государственного аграрного университета
На улице Тульской возле КубГАУ владельцы киосков, в которых продают еду навынос, возвели рядом летники — установили столы под навесами. Площадь четырех сооружений составляла 10, 15, 20 и 40 кв. метров.
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Конструкции были построены на муниципальной земле незаконно, поэтому в администрации Краснодара выдали владельцам предписание демонтировать их. Три собственника сами убрали свои летники, еще одно кафе начали сносить сотрудники спецслужбы управления муниципального контроля, которым разрешено убирать подобные сооружения без суда.
Одновременно идет проверка работы продуктовых киосков, к которым были пристроены летники, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.
Юга.ру уже писали о сносе незаконных ларьков и торговых павильонов в Краснодаре. Например, 29 января 2018 года возле Западного трамвайного депо снесли шашлычную, в апреле того же года демонтировали торговый павильон на пересечении Зиповской и Московской, а в августе снесли незаконно установленные ларьки на улице Тургенева.
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