В Краснодаре за неделю снесли 12 незаконных зданий и ларьков
В администрации Краснодара 12 октября отчитались о ликвидации незаконных объектов в городе
Первый вице-мэр Краснодара Евгений Наумов на городской планерке 12 октября сообщил, что в краевой столице с 5 по 11 октября демонтировали семь стационарных объектов и пять временных сооружений.
Как объяснил и. о. начальника управления муниципального контроля Юрий Былино, семь объектов отправили под снос из-за того, что при их постройке было нарушено земельное и градостроительное законодательство.
Вот о каких зданиях шла речь:
- двухэтажное нежилое здание площадью 141,6 кв. метра в 3-м Звенигородском проезде, 85;
- ларек площадью 25,8 кв. метра на Захарова, 1;
- фундамент капитального строения площадью около 60 кв. метров на Комсомольской, 20;
- двухэтажное здание площадью около 40 кв. метров на Береговой, 22;
- трехэтажное нежилое здание площадью 520 кв. метров на Степной, 265 в станице Елизаветинской;
- два объекта площадью 653 и 618 кв. метров в проезде Беломорском, 31.
Также за прошлую неделю в краевом центре демонтировали два киоска, два бахчевых развала и одну блок-комнату, добавили в пресс-службе мэрии.
Евгений Наумов подчеркнул, что после сноса сооружений городские власти должны приводить территорию в надлежащее состояние.
«Мы делаем большую работу, которая зачастую оставляет вопросы у жителей. Совместно с округами, департаментом городского хозяйства и ТЭК нужно комплексно подходить — не просто снести ларек или гараж, но и дальше расчистить территорию», — сказал Евгений Наумов.
Ранее Юга.ру писали, что в конце августа в Краснодаре за неделю снесли девять незаконных построек.