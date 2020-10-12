В Краснодаре за неделю снесли 12 незаконных зданий и ларьков

В администрации Краснодара 12 октября отчитались о ликвидации незаконных объектов в городе

Первый вице-мэр Краснодара Евгений Наумов на городской планерке 12 октября сообщил, что в краевой столице с 5 по 11 октября демонтировали семь стационарных объектов и пять временных сооружений.

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Как объяснил и. о. начальника управления муниципального контроля Юрий Былино, семь объектов отправили под снос из-за того, что при их постройке было нарушено земельное и градостроительное законодательство. Вот о каких зданиях шла речь: двухэтажное нежилое здание площадью 141,6 кв. метра в 3-м Звенигородском проезде, 85;

ларек площадью 25,8 кв. метра на Захарова, 1;

фундамент капитального строения площадью около 60 кв. метров на Комсомольской, 20;

двухэтажное здание площадью около 40 кв. метров на Береговой, 22;

трехэтажное нежилое здание площадью 520 кв. метров на Степной, 265 в станице Елизаветинской;

два объекта площадью 653 и 618 кв. метров в проезде Беломорском, 31.

Также за прошлую неделю в краевом центре демонтировали два киоска, два бахчевых развала и одну блок-комнату, добавили в пресс-службе мэрии.

Евгений Наумов подчеркнул, что после сноса сооружений городские власти должны приводить территорию в надлежащее состояние. «Мы делаем большую работу, которая зачастую оставляет вопросы у жителей. Совместно с округами, департаментом городского хозяйства и ТЭК нужно комплексно подходить — не просто снести ларек или гараж, но и дальше расчистить территорию», — сказал Евгений Наумов.