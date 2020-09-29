В Краснодаре за неделю снесли еще четыре здания

Краснодарский край

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В сентябре в Краснодаре продолжили работу по демонтажу незаконно построенных зданий и конструкций

В течение недели в краевом центре демонтировали четыре временных сооружения: киоск, павильон и два бахчевых развала. Кроме того, в городе убрали рекламные конструкции: одно настенное панно и два панно на опоре, сообщили в пресс-службе мэрии 28 сентября.

Также за последние семь дней демонтировали четыре строения, которые возводились без разрешения:

  • павильон по ремонту обуви на улице Сормовской, 9;
  • капитальные объекты СТО на пересечении Уральской и Тюляева;
  • торговый павильон по Красной около дома № 159;
  • одноэтажное нежилое здание, построенное для коммерческих целей, на Евдокии Бершанской, 216/10.

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«После сноса объектов остается еще много того, что следует вывозить и убирать, чтобы расчистить территорию. Недопустимо после демонтажа строений оставлять отлитые бетоном отмостки. Знаю, что в сквере Казачьей Славы сейчас наводят порядок на месте, где снесли одноэтажное строение», — отметил замглавы Краснодара Андрей Дорошев.

В мэрии напомнили, что с начала 2020 года в Краснодаре снесли 110 временных сооружений (65 нестационарных торговых точек и 75 рекламных конструкций), 60 капитальных объектов, которые суд признал самовольно возведенными. Также на Колхозном рынке убрали 211 торговых павильонов и строений.

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