В Краснодаре за неделю снесли еще четыре здания
В сентябре в Краснодаре продолжили работу по демонтажу незаконно построенных зданий и конструкций
В течение недели в краевом центре демонтировали четыре временных сооружения: киоск, павильон и два бахчевых развала. Кроме того, в городе убрали рекламные конструкции: одно настенное панно и два панно на опоре, сообщили в пресс-службе мэрии 28 сентября.
Также за последние семь дней демонтировали четыре строения, которые возводились без разрешения:
- павильон по ремонту обуви на улице Сормовской, 9;
- капитальные объекты СТО на пересечении Уральской и Тюляева;
- торговый павильон по Красной около дома № 159;
- одноэтажное нежилое здание, построенное для коммерческих целей, на Евдокии Бершанской, 216/10.
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«После сноса объектов остается еще много того, что следует вывозить и убирать, чтобы расчистить территорию. Недопустимо после демонтажа строений оставлять отлитые бетоном отмостки. Знаю, что в сквере Казачьей Славы сейчас наводят порядок на месте, где снесли одноэтажное строение», — отметил замглавы Краснодара Андрей Дорошев.
В мэрии напомнили, что с начала 2020 года в Краснодаре снесли 110 временных сооружений (65 нестационарных торговых точек и 75 рекламных конструкций), 60 капитальных объектов, которые суд признал самовольно возведенными. Также на Колхозном рынке убрали 211 торговых павильонов и строений.
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