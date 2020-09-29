В Краснодаре за неделю снесли еще четыре здания

В сентябре в Краснодаре продолжили работу по демонтажу незаконно построенных зданий и конструкций

В течение недели в краевом центре демонтировали четыре временных сооружения: киоск, павильон и два бахчевых развала. Кроме того, в городе убрали рекламные конструкции: одно настенное панно и два панно на опоре, сообщили в пресс-службе мэрии 28 сентября.

Также за последние семь дней демонтировали четыре строения, которые возводились без разрешения: