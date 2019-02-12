Мэр Краснодара пообещал не устанавливать новые ларьки на улицах города
Глава Краснодара Евгений Первышов 12 февраля заявил, что в городе не планируют устанавливать новые ларьки и киоски
Ранее замминистра промышленности и торговли России Виктор Евтухов сообщил, что в стране в два раза меньше торговых площадей на тысячу человек, чем в европейских странах. При этом отечественных производителей продуктов гораздо больше, чем торговых сетей и магазинов. В Минпромторге считают, что в связи с этим нужно вернуть киоски и ларьки на улицы городов, написала 11 февраля «Российская газета».
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Евгений Первышов 12 февраля напомнил, что Краснодар занимает первое место в России по торговым площадям. Он отметил, что в городе не планируют устанавливать новые ларьки.
«Я уверен, что строительство мелких нестационарных объектов не даст городу ничего хорошего, кроме захламления территории и ухудшения архитектурного облика», — заявил мэр в интервью «РБК Краснодар».
Глава города сообщил, что в Краснодаре в прошлом году снесли 156 незаконных торговых точек, в 2017 году — 219. Планируется снести еще 307 ларьков, однако это не окончательная цифра. Первышов уточнил, что в списке не только киоски и палатки, но и незаконные рынки.
В Краснодаре торговые точки должны размещать по утвержденной схеме и утверждать через комиссию. Киоск можно установить законно без согласований только на территории остановки общественного транспорта.
«Краснодар, пожалуй, единственный город в России, где остановочные пункты приведены коммерческой компанией в единый архитектурный облик. Получается своего рода симбиоз муниципалитета и бизнеса», — подчеркнул глава города.
Он добавил, что остановки планируют обновить. Уже выбран новый дизайн. Старые остановки собираются отдать в сельские округа Краснодара.
Портал Юга.ру 11 февраля направил запрос в управление торговли и бытового обслуживания населения Краснодара. У ведомства решили узнать число торговых площадей на 1 тыс. человек в Краснодаре, количество законных и незаконных ларьков и павильонов, сколько незаконных ларьков снесли в 2017 и 2018 годах в Краснодаре, сколько незаконных торговых точек собираются снести в 2019 году. В управлении не смогли оперативно ответить на запрос портала.
Как писали Юга.ру, в мае прошлого года Первышов объявил о борьбе с незаконными ларьками. В судебные инстанции поступило 50 исков о сносе незаконных павильонов. В июле стало известно, что администрация Краснодара добилась в суде решения погасить право собственности по 33 незаконным торговым объектам.
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