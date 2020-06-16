В Краснодаре завершают снос Колхозного рынка. На его месте хотят сделать транспортный узел
В Краснодаре в июне продолжают работы по демонтажу скобяных рядов на Колхозном рынке
Напомним, в 2019 году в мэрии сообщили, что примерно у 200 торговых объектов, находящихся в границах улиц Калинина, Кирова, Октябрьской и Буденного, истек срок аренды. Глава города Евгений Первышов отмечал, что скобяные ряды себя изжили, поэтому продолжать с ними договоры аренды муниципалитет не будет. При этом он подчеркивал, что жилые дома на этом месте строить не будут.
В декабре на Колхозном рынке начался демонтаж строений. А в марте движение «Городские решения» предложило сформировать на освободившейся территории транспортно-пересадочный узел. По мнениию общественников, бывший Колхозный рынок — это логистически выгодное место и для пассажиров, и для общественного транспорта.
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16 июня в администрации Краснодара рассказали, что на месте бывшего рынка уже снесли 203 объекта, осталось убрать еще 8.
«На первом этапе предстояло убрать 211 нестационарных объектов. Сейчас территория скобяных рядов практически расчищена от построек», — уточнил начальник управления муниципального контроля Дмитрий Водолацкий.
Полностью скобяные ряды собираются расчистить в июле 2020 года.
Сейчас в мэрии прорабатывают возможности использования участка, в том числе в качестве транспортного узла. Специалисты администрации уже встретились с представителями «Городских решений» и обсудили реализацию проекта. Теперь предстоит изучить саму возможность размещения остановок на этом относительно небольшом участке, просчитать площадь и проработать новую схему движения, добавили в мэрии.