В Краснодаре завершают снос Колхозного рынка. На его месте хотят сделать транспортный узел

Напомним, в 2019 году в мэрии сообщили, что примерно у 200 торговых объектов, находящихся в границах улиц Калинина, Кирова, Октябрьской и Буденного, истек срок аренды. Глава города Евгений Первышов отмечал, что скобяные ряды себя изжили, поэтому продолжать с ними договоры аренды муниципалитет не будет. При этом он подчеркивал, что жилые дома на этом месте строить не будут.

В декабре на Колхозном рынке начался демонтаж строений. А в марте движение «Городские решения» предложило сформировать на освободившейся территории транспортно-пересадочный узел. По мнениию общественников, бывший Колхозный рынок — это логистически выгодное место и для пассажиров, и для общественного транспорта.