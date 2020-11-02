В Краснодаре на одной из улиц снесли гаражи и думают, что сделать на освободившемся месте

Гаражи на улице Стахановской признали незаконными в 2019 году. В этом году 35 гаражей демонтировали, после чего территорию привели в порядок, заявил глава администрации Прикубанского округа Александр Журавлев. Теперь власти планируют провести семинар с местными жителями, чтобы решить, как дальше использовать территорию.

«Ширина — около 7–8 метров. Единственная проблема — рядом находится железная дорога, не знаю, как она наложит отпечаток на наше обсуждение, но в целом есть идея сделать территорию пешеходной от улицы Шоссе Нефтяников до Дзержинского», — рассказал Журавлев.

Рядом с улицей Дзержинского находится два нестационарных торговых объекта, которые включены в схему. Глава округа попросил мэра Краснодара Евгения Первышова поручить управлению торговли рассмотреть возможность их перемещения, чтобы можно было полноценно развивать территорию.

Глава города дал указание своему заместителю Евгению Наумову подключиться к этой проблеме и помочь округу разобрать схему размещения торговых объектов, насколько они востребованы, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.