В Краснодаре на одной из улиц снесли гаражи и думают, что сделать на освободившемся месте

Краснодарский край

Распечатать

Власти Краснодара 2 ноября рассказали о сносе 35 гаражей на улице Стахановской

Гаражи на улице Стахановской признали незаконными в 2019 году. В этом году 35 гаражей демонтировали, после чего территорию привели в порядок, заявил глава администрации Прикубанского округа Александр Журавлев. Теперь власти планируют провести семинар с местными жителями, чтобы решить, как дальше использовать территорию.

«Ширина — около 7–8 метров. Единственная проблема — рядом находится железная дорога, не знаю, как она наложит отпечаток на наше обсуждение, но в целом есть идея сделать территорию пешеходной от улицы Шоссе Нефтяников до Дзержинского», — рассказал Журавлев.

Рядом с улицей Дзержинского находится два нестационарных торговых объекта, которые включены в схему. Глава округа попросил мэра Краснодара Евгения Первышова поручить управлению торговли рассмотреть возможность их перемещения, чтобы можно было полноценно развивать территорию.

Глава города дал указание своему заместителю Евгению Наумову подключиться к этой проблеме и помочь округу разобрать схему размещения торговых объектов, насколько они востребованы, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Благоустройство Евгений Первышов Краснодар

Если вам есть что рассказать нам, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Читайте также

Новости

В Сочи и Новороссийске установили металлические фигуры дельфинов для сбора пластмассовых крышек
Краснодарец выдал себя за силовика и обманул бизнесмена на 16 млн рублей
На Кубани осудили бывшего полицейского, который придумал план ограбления бизнесмена
Минздрав Кубани рассказал, работают ли психологи с медиками из ковид-госпиталей
Покинул пост глава департамента архитектуры Краснодара Владимир Цой
Один человек погиб в ДТП в Адыгее

Лента новостей

Статьи

Сбросить лишнее

Опыт участия в спортивном онлайн-марафоне

Статьи

В Краснодаре пройдет выставка «Искусство быть: пространство заботы», посвященная инвалидности и реабилитации

Статьи

Беречь, сохранять

«Пятёрочка» стала победителем конкурса экологических проектов

Реклама на портале