Мэр Краснодара объявил о борьбе с незаконными ларьками. И попросил горожан о помощи
Власти Краснодара намерены добиться сноса 33 незаконных ларьков
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Об этом написал помощник мэра Владимир Вербицкий на своей странице в Facebook.
«Глава Краснодара Евгений Первышов объявил войну незаконным ларькам. Помните историю ларьков на пересечении улиц Ставропольской и Шевченко, а также на остановке ТЭЦ? Это та самая, где с 2004 года несколько деятелей умудрились получить право собственности на капитальные объекты, которых не существует. А потом пошли дальше — и добились права собственности на землю под строениями, которых нет», — написал он.
По словам Вербицкого, всего такие незаконные ларьки установили на тротуарах и зеленых зонах по 33 адресам. Сейчас по поручению Первышова мэрия добивается возвращения земли муниципалитету и демонтажа всех этих конструкций. По восьми адресам право на землю вернули муниципалитету.
«По нескольким адресам инспекторы управления муниципального контроля увидели следующее: у этих незаконных ларьков вырезан пол, рабочие вырыли траншеи и заливают все бетоном. Делают фундамент, чтобы потом в суде пытаться доказать, что это капитальное строение. Они пытаются скрыть беззаконие и ввести суды в заблуждение. Землю пакуют в мешки и втихую вывозят», — пояснил помощник мэра.
Он предложил, что подобную аферу попытаются провести по всем незаконным ларькам.
«Это совершенно циничные и противозаконные действия. Администрация города каждый факт будет использовать в суде как доказательство, чтобы добиться сноса этих конструкций. Призываю всех краснодарцев: если вы увидите такие работы — сфотографируйте это. Сделайте фото или видео, передайте в администрацию. Каждый такой факт поможет быстрее защитить интересы города и жителей. Добиться удаления ларьков с тротуаров и зеленых зон», — сказал Первышов.
Список незаконных торговых павильонов:
- Проспект Чекистов, около дома № 27
- Проспект Чекистов, около дома 3/1
- Пересечение улиц Коммунаров и Постовой
- Пересечение улиц Трамвайной и Мачуги
- Улица Красных Партизан, около дома № 159
- Угол улиц Воровского и Атарбекова
- Пересечение улиц Толбухина и Славянской
- Улица 40-летия Победы, 75
- Два ларька на пересечении улиц Красной и Одесской
- Угол улиц Коммунаров и Гаврилова
- Пересечение улиц Тюляева и Уральской
- Пересечение улиц Стасова и Селезнева
- Угол улиц Красной и Гаврилова
- Угол улиц Гоголя и Коммунаров
- Два ларька на пересечении улиц Вишняковой и Ставропольской
- Угол улиц Тургенева и Гагарина
- Угол улиц Севастопольской и Северной
- Улица Сормовская, около дома № 110
- Улица Трудовой Славы, 22
- Угол улиц Зиповской и Московской
- Угол улиц Ставропольской и Шевченко
- Улица Атарбекова, 40
- Пересечение улиц Коммунаров и Мира
- Угол улиц Колхозной и Офицерской
- Улица Тургенева, около дома № 183
- Угол улиц Гоголя и Красноармейской
- Перекресток улиц Трудовой Славы и Игнатова
- Пересечение улиц Ставропольской и Стасова
- Угол улиц Ставропольской и Димитрова
- Пересечение улиц Островского и Московской
- Угол улиц Захарова и Заводской.
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