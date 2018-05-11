Мэр Краснодара объявил о борьбе с незаконными ларьками. И попросил горожан о помощи

Власти Краснодара намерены добиться сноса 33 незаконных ларьков

Об этом написал помощник мэра Владимир Вербицкий на своей странице в Facebook.

«Глава Краснодара Евгений Первышов объявил войну незаконным ларькам. Помните историю ларьков на пересечении улиц Ставропольской и Шевченко, а также на остановке ТЭЦ? Это та самая, где с 2004 года несколько деятелей умудрились получить право собственности на капитальные объекты, которых не существует. А потом пошли дальше — и добились права собственности на землю под строениями, которых нет», — написал он.

По словам Вербицкого, всего такие незаконные ларьки установили на тротуарах и зеленых зонах по 33 адресам. Сейчас по поручению Первышова мэрия добивается возвращения земли муниципалитету и демонтажа всех этих конструкций. По восьми адресам право на землю вернули муниципалитету.

«По нескольким адресам инспекторы управления муниципального контроля увидели следующее: у этих незаконных ларьков вырезан пол, рабочие вырыли траншеи и заливают все бетоном. Делают фундамент, чтобы потом в суде пытаться доказать, что это капитальное строение. Они пытаются скрыть беззаконие и ввести суды в заблуждение. Землю пакуют в мешки и втихую вывозят», — пояснил помощник мэра.

Он предложил, что подобную аферу попытаются провести по всем незаконным ларькам.

«Это совершенно циничные и противозаконные действия. Администрация города каждый факт будет использовать в суде как доказательство, чтобы добиться сноса этих конструкций. Призываю всех краснодарцев: если вы увидите такие работы — сфотографируйте это. Сделайте фото или видео, передайте в администрацию. Каждый такой факт поможет быстрее защитить интересы города и жителей. Добиться удаления ларьков с тротуаров и зеленых зон», — сказал Первышов.

Список незаконных торговых павильонов: