Мэр Краснодара объявил о борьбе с незаконными ларьками. И попросил горожан о помощи

Краснодарский край

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Власти Краснодара намерены добиться сноса 33 незаконных ларьков

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Об этом написал помощник мэра Владимир Вербицкий на своей странице в Facebook.

«Глава Краснодара Евгений Первышов объявил войну незаконным ларькам. Помните историю ларьков на пересечении улиц Ставропольской и Шевченко, а также на остановке ТЭЦ? Это та самая, где с 2004 года несколько деятелей умудрились получить право собственности на капитальные объекты, которых не существует. А потом пошли дальше и добились права собственности на землю под строениями, которых нет», — написал он.

По словам Вербицкого, всего такие незаконные ларьки установили на тротуарах и зеленых зонах по 33 адресам. Сейчас по поручению Первышова мэрия добивается возвращения земли муниципалитету и демонтажа всех этих конструкций. По восьми адресам право на землю вернули муниципалитету.

«По нескольким адресам инспекторы управления муниципального контроля увидели следующее: у этих незаконных ларьков вырезан пол, рабочие вырыли траншеи и заливают все бетоном. Делают фундамент, чтобы потом в суде пытаться доказать, что это капитальное строение. Они пытаются скрыть беззаконие и ввести суды в заблуждение. Землю пакуют в мешки и втихую вывозят», — пояснил помощник мэра.

Он предложил, что подобную аферу попытаются провести по всем незаконным ларькам.

«Это совершенно циничные и противозаконные действия. Администрация города каждый факт будет использовать в суде как доказательство, чтобы добиться сноса этих конструкций. Призываю всех краснодарцев: если вы увидите такие работы сфотографируйте это. Сделайте фото или видео, передайте в администрацию. Каждый такой факт поможет быстрее защитить интересы города и жителей. Добиться удаления ларьков с тротуаров и зеленых зон», — сказал Первышов.

Список незаконных торговых павильонов:

  1. Проспект Чекистов, около дома № 27
  2. Проспект Чекистов, около дома 3/1
  3. Пересечение улиц Коммунаров и Постовой
  4. Пересечение улиц Трамвайной и Мачуги
  5. Улица Красных Партизан, около дома № 159
  6. Угол улиц Воровского и Атарбекова
  7. Пересечение улиц Толбухина и Славянской
  8. Улица 40-летия Победы, 75
  9. Два ларька на пересечении улиц Красной и Одесской
  10. Угол улиц Коммунаров и Гаврилова
  11. Пересечение улиц Тюляева и Уральской
  12. Пересечение улиц Стасова и Селезнева
  13. Угол улиц Красной и Гаврилова
  14. Угол улиц Гоголя и Коммунаров
  15. Два ларька на пересечении улиц Вишняковой и Ставропольской
  16. Угол улиц Тургенева и Гагарина
  17. Угол улиц Севастопольской и Северной
  18. Улица Сормовская, около дома № 110
  19. Улица Трудовой Славы, 22
  20. Угол улиц Зиповской и Московской
  21. Угол улиц Ставропольской и Шевченко
  22. Улица Атарбекова, 40
  23. Пересечение улиц Коммунаров и Мира
  24. Угол улиц Колхозной и Офицерской
  25. Улица Тургенева, около дома № 183
  26. Угол улиц Гоголя и Красноармейской
  27. Перекресток улиц Трудовой Славы и Игнатова
  28. Пересечение улиц Ставропольской и Стасова
  29. Угол улиц Ставропольской и Димитрова
  30. Пересечение улиц Островского и Московской
  31. Угол улиц Захарова и Заводской.
Владимир Вербицкий Евгений Первышов Краснодар Торговля
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