31 декабря на Кубани все-таки сделали выходным днем

Вслед за другими регионами России в Краснодарском крае сделали 31 декабря 2020 года нерабочим днем

Напомним, в начале декабря региональным властям позволили самостоятельно решать, будет ли 31 декабря выходным. Позже президент России Владимир Путин поддержал идею сделать последний день 2020 года общероссийским выходным. После этого регионы одни за другим начали принимать соответствующие решения. К 25 декабря Краснодарский край остался единственным субъектом РФ, в котором 31 декабря оставалось рабочим днем.

28 декабря порталу Юга.ру стало известно, что на Кубани 31 декабря все же решили сделать выходным. Соответствующее постановление губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева есть в распоряжении редакции. Также информацию порталу подтвердили в пресс-службе краевой администрации, на момент подготовки новости документ готовили к публикации.

В постановлении указано, что выходной предоставят работникам администрации региона с сохранением зарплаты. Также дополнительный день отдыха будет у сотрудников органов исполнительной власти.