Краснодарский край остался единственным регионом в России, где 31 декабря не сделали выходным

Напомним, в начале декабря 2020 года в России региональным властям позволили самим решать, будет ли 31 декабря выходным днем. Позже президент России все-таки поддержал идею сделать 31 декабря в 2020 году общероссийским выходным днем. Накануне последний день этого года сделали нерабочим в соседней с Кубанью Адыгее.

Издание РИА «Новости» создало интерактивную карту, на которой журналисты отмечали синим цветом регионы, жители которых 31 декабря будут отдыхать, а красным — работать. Накануне вечером только три региона России оставили последний день 2020 года рабочим: Краснодарский край, Калининградская и Омская области. Однако 25 декабря в этом списке осталась только Кубань.

Портал Юга.ру еще 24 декабря интересовался у пресс-службы администрации Краснодарского края, будет ли 31 декабря в регионе выходным днем. Там не смогли с уверенностью ответить на этот вопрос. К моменту публикации новости никакой официальной информации от властей края еще не поступило.