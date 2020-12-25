Краснодарский край остался единственным регионом в России, где 31 декабря не сделали выходным

Краснодарский край

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Власти Краснодарского края единственные в России не объявили 31 декабря выходным днем после рекомендации президента России Владимира Путина

Напомним, в начале декабря 2020 года в России региональным властям позволили самим решать, будет ли 31 декабря выходным днем. Позже президент России все-таки поддержал идею сделать 31 декабря в 2020 году общероссийским выходным днем. Накануне последний день этого года сделали нерабочим в соседней с Кубанью Адыгее.

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Издание РИА «Новости» создало интерактивную карту, на которой журналисты отмечали синим цветом регионы, жители которых 31 декабря будут отдыхать, а красным — работать. Накануне вечером только три региона России оставили последний день 2020 года рабочим: Краснодарский край, Калининградская и Омская области. Однако 25 декабря в этом списке осталась только Кубань.

Портал Юга.ру еще 24 декабря интересовался у пресс-службы администрации Краснодарского края, будет ли 31 декабря в регионе выходным днем. Там не смогли с уверенностью ответить на этот вопрос. К моменту публикации новости никакой официальной информации от властей края еще не поступило.

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