Парк «Краснодар» украсили к Новому году

Фотограф Юга.ру 5 декабря прогулялась по парку «Краснодар» и запечатлела празничное убранство

Напомним, в октябре в парке «Краснодар» начали утеплять экзотические деревья. Хоризию, жакаранды и делоникс накрыли специальными куполами для обогрева, чтобы они смогли пережить зиму. 30 ноября администрация парка рассказала о новых правилах прогулки. Теперь, в зимний период, нельзя ходить по газонам, чтобы не сломать замерзшую траву.