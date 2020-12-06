Парк «Краснодар» украсили к Новому году
Фотограф Юга.ру 5 декабря прогулялась по парку «Краснодар» и запечатлела празничное убранство
Напомним, в октябре в парке «Краснодар» начали утеплять экзотические деревья. Хоризию, жакаранды и делоникс накрыли специальными куполами для обогрева, чтобы они смогли пережить зиму. 30 ноября администрация парка рассказала о новых правилах прогулки. Теперь, в зимний период, нельзя ходить по газонам, чтобы не сломать замерзшую траву.
А в конце ноября парк начали готовить к Новому году. Посетители заметили поля, декорированные светящимся шалфеем. Ранее, в весенне-летний период, на них высаживали настоящий шалфей. Также на стадионе «Краснодар» появились желтые снежинки, а в водоемах — светящиеся лилии.
«Идти вперед намеченным курсом»
Интервью с гендиректором компании «Газпром добыча Краснодар» Андреем Захаровым
Артемий Лебедев выпустил ролик о Краснодаре, снятый 4 года назад
Что Галицкий, Машталир и дизайн-код изменили с тех пор?