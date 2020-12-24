Появилось видео задержания второго подозреваемого в ограблении и стрельбе в Краснодаре

Напомним, рано утром 23 декабря трое мужчин угнали машину и украли терминал из банка. Инспекторы ДПС устроили погоню, а когда автомобиль загнали в тупик, один из злоумышленников открыл огонь и ранил полицейского. Одного преступника удалось сразу задержать, в то время как двое других скрылись. Сразу после произошедшего в городе начали проверять все машины на выездах, общественный транспорт работал с перебоями, а пробки достигли 10 баллов.

Вечером 23 декабря полиция сообщила, что установила личности сбежавших преступников, а утром стало известно, что одного из них задержали в Туапсе. Кроме того, в сети появилось два видео: на одной записи видно, как мужчины похищают банкомат, а на другую попал момент задержания первого преступника. Отметим, что изначально МВД и следком сообщали, что грабителя поймал сотрудник ДПС после того, как его коллегу ранили. Однако на кадрах видно, что в задержании принимали участие более десятка силовиков и почти каждый из них хоть раз ударил подозреваемого.

Днем в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю показали еще одно видео — с моментом задержания второго предполагаемого грабителя, который сначала скрывался у родственников, а потом на рейсовом автобусе приехал в Туапсе, где его и поймали.