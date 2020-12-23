СК рассказал подробности погони со стрельбой в Краснодаре. Разыскивают двоих мужчин

Напомним, утром на выездах из города оперативники проверяли салоны и багажники машин, из-за этого в Краснодаре образовались пробки. Позже в местных пабликах появилась информация, что трое мужчин похитили терминал банка и открыли огонь по сотрудникам и автомобилю ДПС. На своей планерке произошедшее прокомментировал глава краевой столицы Евгений Первышов. Он рассказал , что рано утром произошло преступление и сейчас оперативники ищут мужчину в возрасте от 30 до 35 лет.

По данным следствия, рано утром в Краснодаре инспекторы ДПС преследовали автомобиль ВАЗ-2112, в котором находились трое приезжих, подозреваемых в «совершении преступления против собственности». Полицейские загнали автомобиль в тупик возле дома на улице Гагарина, 79. Мужчины вынужденно остановились и начали убегать, а сотрудники ДПС их преследовать. Один из подозреваемых не менее двух раз выстрелил в инспектора и ранил его в правое бедро. После этого все предполагаемые преступники скрылись.

Другой экипаж продолжил преследовать мужчин на улице Архитектора Ишунина, во время чего преступник снова открыл огонь по сотрудникам и попал в служебный автомобиль. Однако на этот раз полицейские смогли задержать 46-летнего злоумышленника.

Раненому сотруднику ДПС оказали помощь, его жизни ничего не угрожает. По факту произошедшего следствие возбудило уголовное дело. Сейчас продолжается розыск двоих мужчин, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Отметим, что следком не объяснил, почему полицейские начали погоню за машиной приезжих и какое «преступление против собственности» они совершили. Также ведомство не рассказало подробностей о разыскиваемых мужчинах.