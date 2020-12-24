В Краснодаре все еще не нашли двух преступников, которые угнали машину и украли терминал из банка

Краснодарский край

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24 декабря в Краснодаре продолжаются оперативные мероприятия по поиску двух преступников

Напомним, ночью 23 декабря, в 4:45, дежурный полиции получил информацию о хищении машины ВАЗ-2112. Патруль ДПС заметил на улице подходящий под описание автомобиль и потребовал остановиться. Водитель попытался скрыться, после чего инспекторы начали преследовать его.

Когда машину остановили, оказалось, что в салоне находятся еще два пассажира и лежит платежный терминал. Один из мужчин начал стрелять в полицейского и ранил его. Уточнялось, что его напарник смог задержать стрелявшего. Два других преступника скрылись. Пострадавшему сотруднику МВД оказали помощь, его жизни ничего не угрожает.

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Выяснилось, что злоумышленники украли терминал из «ОТП Банка» на улице Атарбекова. Из-за случившегося в городе останавливали машины на всех выездах, пробки еще утром достигли 10 баллов и продержались до поздней ночи, а общественный транспорт работал с задержками.

Вечером 23 декабря полиция сообщила, что установила личности грабителей. А утром 24 декабря в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю порталу Юга.ру сказали, что двух грабителей еще не нашли и оперативные мероприятия продолжаются.

Также в соцсетях появились два видео. На первом камера зафиксировала момент ограбления банка. Два злоумышленника повалили устройство на пол и вместе с третьим подельником вынесли банкомат из помещения.

На второе видео попали события, произошедшие в 5:30 23 декабря на улице Архитектора Ишунина. Предположительно, на кадрах задерживают одного из преступников. Как минимум восемь сотрудников полиции и оперативников подбегают к лежащему на земле человеку, часть из них бьет его ногами.

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