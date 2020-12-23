Полиция установила личность преступников, которые в Краснодаре украли машину, банкомат и ранили инспектора ДПС

Краснодарский край

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Полиция Кубани вечером 23 декабря сообщила, что установила личность мужчин, которые похитили в Краснодаре банкомат, машину и устроили погоню со стрельбой

Напомним, в 4:45 дежурному полиции поступила информация о хищении машины ВАЗ-2112. Ориентировку передали всем наружным нарядам. Позже патруль ДПС заметил автомобиль, который подходил под описание. Водитель не остановился и попытался скрыться. Тогда инспекторы начали преследовать автомобиль.

Когда машину остановили, оказалось, что в салоне находятся трое мужчин. Один из них начал стрелять в полицейских и одного ранил. Его напарник смог задержать стрелявшего. Остальные мужчины скрылись.

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Пострадавшему полицейскому оказали медицинскую помощь. Во время осмотра машины там обнаружили платежный терминал, который ранее злоумышленники украли из банка. Из-за случившегося в Краснодаре проверяли все выезды из города, общественный транспорт работал с перебоями, а пробки достигли 10 баллов.

Вечером дежурный сотрудник ГУ МВД России по Краснодарскому краю сообщил порталу Юга.ру, что правоохранители установили личность грабителей.

Это мужчины 43 и 35 лет. Оба худощавого телосложения, славянской внешности, на лицах ссадины. У одного из разыскиваемых светлые волосы, есть легкая щетина. Он был одет в спортивный костюм синего цвета, черную кожаную куртку и футболку с логотипом «ФИФА». 35-летнего мужчину зовут Евгений Калиниченко.

Разыскиваемые граждане могут быть вооружены. Если у вас есть информацией о личности или местонахождении мужчин, нужно сообщить об этом в отдел полиции по Прикубанскому округу или по телефонам: 8(861)250-84-18, 8(861)226-52-22, 8(861)226-39-44, 8(918)286-08017, или 102.

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