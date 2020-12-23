В Краснодаре из-за розыска преступников общественный транспорт работает с перебоями

Рано утром 23 декабря в Краснодаре инспекторы ДПС устроили погоню за тремя приезжими на машине ВАЗ-2112. Они совершили «преступление против собственности» и пытались скрыться. Во время преследования злоумышленники открыли огонь , ранили одного полицейского и расстреляли автомобиль ДПС. Одного злоумышленника задержали, еще двоих продолжают искать.

Напомним, утром в Краснодаре сотрудники ДПС организовали проверку машин на всех выездах из города. К обеду пробки в городе достигли 10 баллов.

В телеграм-канале «Общественного транспорта Краснодара» рассказали, что из-за оперативно-разыскных мероприятий и пробок в городе начались задержки в работе общественного транспорта. На улицах Тургенева, Атарбекова и Северной скопилось около 80 автобусов и троллейбусов. Кроме того, из-за затора на улице Мачуги с перебоями работает троллейбус № 7.

В пресс-службе КТТУ порталу Юга.ру рассказали, что после 7:00 из-за мероприятий МВД на Тургеневском и Яблоновском мостах транспорт опаздывал до одного часа. Стояли троллейбусы по улицам Тургенева и Кубанской набережной, а также автобусы по улице Индустриальной.