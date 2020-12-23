В Краснодаре из-за розыска преступников общественный транспорт работает с перебоями
В Краснодаре 23 декабря общественный транспорт ходит с задержками из-за пробок
Напомним, утром в Краснодаре сотрудники ДПС организовали проверку машин на всех выездах из города. К обеду пробки в городе достигли 10 баллов.
Рано утром 23 декабря в Краснодаре инспекторы ДПС устроили погоню за тремя приезжими на машине ВАЗ-2112. Они совершили «преступление против собственности» и пытались скрыться. Во время преследования злоумышленники открыли огонь, ранили одного полицейского и расстреляли автомобиль ДПС. Одного злоумышленника задержали, еще двоих продолжают искать.
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В телеграм-канале «Общественного транспорта Краснодара» рассказали, что из-за оперативно-разыскных мероприятий и пробок в городе начались задержки в работе общественного транспорта. На улицах Тургенева, Атарбекова и Северной скопилось около 80 автобусов и троллейбусов. Кроме того, из-за затора на улице Мачуги с перебоями работает троллейбус № 7.
В пресс-службе КТТУ порталу Юга.ру рассказали, что после 7:00 из-за мероприятий МВД на Тургеневском и Яблоновском мостах транспорт опаздывал до одного часа. Стояли троллейбусы по улицам Тургенева и Кубанской набережной, а также автобусы по улице Индустриальной.
На горячей линии КТТУ редакции рассказали, что на момент публикации новости сложности сохраняются: транспорт стоит в особенности на улицах Калинина, Северной, Тургенева и Красной.
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