В Краснодаре пробки достигли 10 баллов
Из-за розыска преступников утром 23 декабря Краснодар встал в 10-балльные пробки
Напомним, утром Краснодаре застрял в пробках из-за перекрытых выездов из города: там проверяли салоны и багажники всех автомобилей. По предварительным данным, трое мужчин похитили терминал банка и расстреляли автомобиль ДПС. Предположительно, двоих преступников уже задержали. Случившееся на своей планерке прокомментировал и мэр краевой столицы Евгений Первышов. Он рассказал, что рано утром произошло преступление и сейчас оперативники ищут мужчину в возрасте от 30 до 35 лет.
По данным сервиса «Яндекс.Пробки», в 10:27 загруженность дорог города достигла 10 баллов, что на 7 баллов больше, чем обычно в это время в среду. Ожидается, что пробки останутся на этом уровне в ближайший час.
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По данным на 10: 00 наиболее загруженными стали участки улиц Суворова — Захарова из центра (10 баллов), Кубанская набережная к Тургеневскому мосту (10 баллов), Тургеневское шоссе в центр (10 баллов). При этом Кубанская набережная в сторону улицы Индустриальной оказалась необычно свободной — 1 балл, что на 3 ниже обычного. Крупнейшими пробками на 10:00 были:
- Восточный обход, от улицы Уральской до шлюза. Пробка длиной 6 км держалась 40 минут.
- Ростовское шоссе от улицы Пригородной до Ростовской развязки. Пробка длиной 5,6 км продержалась 1 час 20 минут.
- Тургеневское шоссе от Тургеневского моста до улицы Тургенева и от Шоссейной до Северной. Пробка длиной 5 км держалась 2 часа 30 минут.
- Ростовское шоссе от улицы Соколова до Офицерской. Пробка длиной 4,8 км продержалась 1 час 40 минут.
- улица Красных Партизан от улицы Круговой до Тургенева. Пробка длиной 4,7 км продержалась 1 час 50 минут.
К 10:30 зафиксировали необычно сложную пробку на улицах Мачуги, Бородинской и Горячеключевской от улицы Игнатова до Восточного Обхода. В заторе длиной 4,1 км можно потерять 1 час 6 минут, что на 59 минут больше обычного. Кроме того, в 10:48 неожиданно плотное движение выявили на улице Красных Партизан. Загруженность дороги в центр составила 9 баллов, что на 5 баллов выше обычного.
На момент публикации новости пробки в городе составили 10 баллов, что на 7 больше. Ожидается, что к 13 часам загруженность дорог достигнет 8 баллов.
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