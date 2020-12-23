В Краснодаре пробки достигли 10 баллов

Напомним, утром Краснодаре застрял в пробках из-за перекрытых выездов из города: там проверяли салоны и багажники всех автомобилей. По предварительным данным, трое мужчин похитили терминал банка и расстреляли автомобиль ДПС. Предположительно, двоих преступников уже задержали. Случившееся на своей планерке прокомментировал и мэр краевой столицы Евгений Первышов. Он рассказал, что рано утром произошло преступление и сейчас оперативники ищут мужчину в возрасте от 30 до 35 лет.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», в 10:27 загруженность дорог города достигла 10 баллов, что на 7 баллов больше, чем обычно в это время в среду. Ожидается, что пробки останутся на этом уровне в ближайший час.