Первышов прокомментировал розыск преступников в Краснодаре

Напомним, утром в Краснодаре пробки достигли 10 баллов из-за того, что полицейские перекрыли все выезды из города: там проверяли салоны и багажники всех автомобилей. Позже появилась информация, что в городе трое мужчин похитили терминал банка и расстреляли автомобиль ДПС. Эту информацию официально никто пока не подтвердил. По предварительным данным, двоих преступников уже задержали.

Мэр Краснодара Евгений Первышов в начале своего пресс-брифинга рассказал, что утром произошло преступление и сейчас разыскивают преступника. Он не уточнил подробностей случившегося, однако дал ориентировку на одного из подозреваемых: ему 30-35 лет, рост около 180 см. Глава города попросил жителей быть внимательными и сообщать о подозрительных людях, которые ведут себя неадекватно. Также стало известно, что у преступника есть телесные повреждения.

«Если увидите подозрительного человека, который ведет себя неадекватно, у него есть телесные повреждения, не надо геройствовать. Сообщите об этом в полицию», — заявил Первышов.