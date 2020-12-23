В Краснодаре расстреляли автомобиль ДПС, преступников разыскивают

Краснодарский край

Распечатать

В Краснодаре 23 декабря трое мужчин напали на пост ДПС и, предположительно, похитили терминал банкомата

Напомним, утром в Краснодаре перекрыли все выезды из города и пробки достигали 10 баллов. В пабликах появились фото ориентировки, согласно которой в городе трое мужчин на улице Гагарина похитили терминал «ОТП банка».

Позже стало известно, что мужчины могут быть причастны к расстрелу автомобиля ДПС. По предварительным данным, двоих злоумышленников уже поймали, третьего разыскивают — для этого город перекрыли полицейские. Эту информацию порталу Юга.ру подтвердил источник в правоохранительных органах.

В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю сообщили, что комментарий будет позже. В пресс-службе УМВД по Краснодару все еще нет комментария. Редакция также попыталась позвонить по телефонам из ориентировки, однако на звонки никто не ответил.

ГИБДД Краснодар Ограбление Полиция

Если вам есть что рассказать нам, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В Краснодаре пробки достигли 10 баллов
Первышов прокомментировал розыск преступников в Краснодаре
К концу рабочей недели на Кубани потеплеет до 8 °C
В Краснодаре расстреляли автомобиль ДПС, преступников разыскивают
В Краснодаре все выезды из города встали в пробки. Предположительно, в городе ищут грабителей
Глава Крыма объявил о создании опреснительной установки. Путин сомневался в ее эффективности

Лента новостей

Какой же краснодарец не любит быстрой езды?

Трамвайного патриотизма тест

Партнерский

Салат «Бычок» или курочка карри?

Новогодние рецепты, продукты для которых можно заказать в один клик

Партнерский

На расстоянии звонка

9 волшебных историй, которые возвращают веру в людей

Реклама на портале