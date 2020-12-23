В Краснодаре расстреляли автомобиль ДПС, преступников разыскивают

Напомним, утром в Краснодаре перекрыли все выезды из города и пробки достигали 10 баллов. В пабликах появились фото ориентировки, согласно которой в городе трое мужчин на улице Гагарина похитили терминал «ОТП банка».

Позже стало известно, что мужчины могут быть причастны к расстрелу автомобиля ДПС. По предварительным данным, двоих злоумышленников уже поймали, третьего разыскивают — для этого город перекрыли полицейские. Эту информацию порталу Юга.ру подтвердил источник в правоохранительных органах.

В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю сообщили, что комментарий будет позже. В пресс-службе УМВД по Краснодару все еще нет комментария. Редакция также попыталась позвонить по телефонам из ориентировки, однако на звонки никто не ответил.