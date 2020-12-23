МВД: в Краснодаре мужчины похитили банкомат и машину, а затем устроили погоню со стрельбой

Из-за случившегося сотрудники ДПС организовали проверку машин на всех выездах из города. С самого утра пробки в Краснодаре достигают 10 баллов. Также перебои возникли в работе общественного транспорта.

Напомним, утром в Краснодаре инспекторы ДПС начали преследовать машину ВАЗ-2112. В ней находились трое приезжих, которые совершили «преступление против собственности» и пытались скрыться. Во время преследования злоумышленники устроили стрельбу , ранили одного полицейского и расстреляли автомобиль ДПС. Одного мужчину задержали, еще двоих продолжают искать. Произошедшее прокомментировал даже мэр Краснодара Евгений Первышов.

Позже в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю сообщили, что в 4:45 в полицию поступило сообщение о хищении машины ВАЗ-2112. Ориентировку передали всем наружным нарядам. Спустя некоторое время патруль ДПС заметил автомобиль, который подходил под ориентировку. Водитель не остановился по требованию и попытался скрыться.

Когда машина остановилась, мужчина несколько раз выстрелил в инспекторов и ранил одного из них. Его напарник смог задержать злоумышленника. Полицейского госпитализировали и прооперировали.