Путин решил компенсировать отмененные елки выплатами по 5 тыс. рублей семьям с детьми до 7 лет

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции 17 декабря объявил о дополнительных выплатах для семей с детьми до 7 лет

В конце ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин рассказал, что волонтеры ему говорили об идеях и инициативах по поддержке детей к Новому году. Глава государства вспомнил, что в этом году отменили многие новогодние мероприятия из-за пандемии. Поэтому он посоветовался с правительством и администрацией президента и решил, что государство должно сделать подарок детям.

«Страна, государство, мы тоже сделаем подарок нашим детям. Подарок небольшой, скромный, но тем не менее всем семьям, где есть дети до семи лет, выплатим по 5 тыс. рублей. Каждому ребенку», — заявил Путин.

После этого объявления на сайте кремля появилась новость, что президент подписал указ «О единовременной выплате семьям, имеющим детей».