Путин решил компенсировать отмененные елки выплатами по 5 тыс. рублей семьям с детьми до 7 лет
Президент России Владимир Путин на пресс-конференции 17 декабря объявил о дополнительных выплатах для семей с детьми до 7 лет
В конце ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин рассказал, что волонтеры ему говорили об идеях и инициативах по поддержке детей к Новому году. Глава государства вспомнил, что в этом году отменили многие новогодние мероприятия из-за пандемии. Поэтому он посоветовался с правительством и администрацией президента и решил, что государство должно сделать подарок детям.
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«Страна, государство, мы тоже сделаем подарок нашим детям. Подарок небольшой, скромный, но тем не менее всем семьям, где есть дети до семи лет, выплатим по 5 тыс. рублей. Каждому ребенку», — заявил Путин.
После этого объявления на сайте кремля появилась новость, что президент подписал указ «О единовременной выплате семьям, имеющим детей».
Напомним, начиная с конца марта президент регулярно объявлял о различных пособиях и надбавках для людей, пострадавших от пандемии. Например, он поручил сделать доплаты медикам, безработным, семьям с детьми и другим категориям граждан.
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