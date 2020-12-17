«Всё в планах, долго тянется, но оно есть». Путин пообещал решить проблемы с водоснабжением в Крыму и на Кубани

Краснодарский край, Крым

Распечатать

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции 17 декабря обсудил ситуацию с водоснабжением на Черноморском побережье Кубани и в Крыму

Президент 17 декабря провел большую ежегодную пресс-конференцию. Ожин из журналистов спросил у главы государства, есть ли план действий по восстановлению водоснабжения на юге России и когда он будет приведен в действие.

Президент ответил, что такой план есть и им занимаются на федеральном и на региональном уровне.

В Крыму специалисты проводят геологические исследования и перенаправляют часть водозабора. Путин надеется, что Севастополь скоро перестанет чувствовать ограничения по водоснабжению. Также президент рассказал, что в республике достаточно собственных запасов пресной воды, но этим вопросом не занимались в Советское время и в Украине. Сейчас в Крыму идут работы, и одно из направлений — опреснение. Однако глава государства сомневается в этом методе: опреснение можно будет сделать только точечно, потому что это дорого и цена в дальнейшем может лечь в тариф. Руководители регионов считают, что опреснение неэффективно для широкого применения.

Читайте также:

По словам Путина, в прилегающей к Крыму акватории Азовского моря могут быть очень большие запасы пресной воды.

«Это говорит о том, что проблему решат, деньги на это выделяют и на этом государство экономить не будет», — резюмировал президент.

Помимо Крыма он вспомнил и о проблемах в Новороссийске и Геленджике. Российский лидер рассказал, что в этих городах не было разделения между канализационным сбросом и ливневкой.

«Там нужно сначала это разделить, нужно сделать отдельные проекты сначала на одну систему, потом на другую, обеспечить финансирование и строительство. Это всё в планах, долго тянется, к сожалению, но оно есть и, уверен, будет реализовано», — сказал Путин.

Читайте также:

Проблемы с водоснабжением в городах на Черноморском побережье начались несколько лет назад. Так, в мае 2020 года (когда в Краснодарском крае действовал карантин по коронавирусу), из-за засухи и износа сетей на Троицком групповом водоводе в Геленджике ограничили холодное водоснабжение до шести часов в сутки, а в конце июля график подачи на курорте сократили до полутора часов. 

Сокращенный режим водоснабжения в черноморских городах длился всю осень, а в начале декабря новороссийцев предупредили, что вода в их домах будет появляться на три часа в сутки.

Владимир Путин Водоснабжение Геленджик Крым Новороссийск

Если вам есть что рассказать нам, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В Краснодаре «Большому острову» присвоили статус особо охраняемой природной территории
Путин решил компенсировать отмененные елки выплатами по 5 тыс. рублей семьям с детьми до 7 лет
В мэрии Краснодара появилось еще одно ведомство. Его возглавил уволенный осенью вице-мэр города
«Всё в планах, долго тянется, но оно есть». Путин пообещал решить проблемы с водоснабжением в Крыму и на Кубани
Житель Кубани выдал себя за парикмахера и обманул на 600 тысяч рублей учениц на курсах мастерства
Умер бывший мэр Краснодара

Лента новостей

Партнерский

Как комиссионки охраняют природу? 5 сетей в Краснодаре

Партнерский

Казаки Сахалина: «Наши двери открыты для близких по духу людей»

«Дорога в один конец»

Почему кубанский блогер сбежал из России в Германию

Реклама на портале