«Всё в планах, долго тянется, но оно есть». Путин пообещал решить проблемы с водоснабжением в Крыму и на Кубани

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции 17 декабря обсудил ситуацию с водоснабжением на Черноморском побережье Кубани и в Крыму

Президент 17 декабря провел большую ежегодную пресс-конференцию. Ожин из журналистов спросил у главы государства, есть ли план действий по восстановлению водоснабжения на юге России и когда он будет приведен в действие. Президент ответил, что такой план есть и им занимаются на федеральном и на региональном уровне. В Крыму специалисты проводят геологические исследования и перенаправляют часть водозабора. Путин надеется, что Севастополь скоро перестанет чувствовать ограничения по водоснабжению. Также президент рассказал, что в республике достаточно собственных запасов пресной воды, но этим вопросом не занимались в Советское время и в Украине. Сейчас в Крыму идут работы, и одно из направлений — опреснение. Однако глава государства сомневается в этом методе: опреснение можно будет сделать только точечно, потому что это дорого и цена в дальнейшем может лечь в тариф. Руководители регионов считают, что опреснение неэффективно для широкого применения.

По словам Путина, в прилегающей к Крыму акватории Азовского моря могут быть очень большие запасы пресной воды. «Это говорит о том, что проблему решат, деньги на это выделяют и на этом государство экономить не будет», — резюмировал президент. Помимо Крыма он вспомнил и о проблемах в Новороссийске и Геленджике. Российский лидер рассказал, что в этих городах не было разделения между канализационным сбросом и ливневкой. «Там нужно сначала это разделить, нужно сделать отдельные проекты сначала на одну систему, потом на другую, обеспечить финансирование и строительство. Это всё в планах, долго тянется, к сожалению, но оно есть и, уверен, будет реализовано», — сказал Путин.