В Краснодаре оштрафовали кальянную за нарушение ковидных ограничений

29 ноября в Краснодаре выявили еще одно заведение, которое работало после полуночи

Напомним, в Краснодарском крае действует режим повышенной готовности, в рамках которого запрещена работа заведений после 00:00. Также в барах и ресторанах должны соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.

В начале ноября власти региона решили ужесточить контроль за соблюдением ковидных ограничений. После этого в Краснодаре приостановил работу «Фудмаркет», закрыли бары «Руки вверх» и Prime, опечатали двери ресторанам «Мишкин» и Rave bar. Кроме того, в Анапе из-за работы после полуночи закрыли бар «Чердак».

30 ноября в инстаграме потребсферы Кубани рассказали, что выявили кальянную «Паровоз», которая работала после полуночи. Помимо этого, в заведении предоставляли услуги по курению.

На индивидуального предпринимателя составили административный протокол за нарушение режима повышенной готовности.