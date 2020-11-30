В Краснодаре оштрафовали кальянную за нарушение ковидных ограничений
29 ноября в Краснодаре выявили еще одно заведение, которое работало после полуночи
Напомним, в Краснодарском крае действует режим повышенной готовности, в рамках которого запрещена работа заведений после 00:00. Также в барах и ресторанах должны соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.
В начале ноября власти региона решили ужесточить контроль за соблюдением ковидных ограничений. После этого в Краснодаре приостановил работу «Фудмаркет», закрыли бары «Руки вверх» и Prime, опечатали двери ресторанам «Мишкин» и Rave bar. Кроме того, в Анапе из-за работы после полуночи закрыли бар «Чердак».
30 ноября в инстаграме потребсферы Кубани рассказали, что выявили кальянную «Паровоз», которая работала после полуночи. Помимо этого, в заведении предоставляли услуги по курению.
На индивидуального предпринимателя составили административный протокол за нарушение режима повышенной готовности.
Все материалы по теме:
Если вам есть что рассказать нам, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.
«Люди стали больше ценить то, что у них есть»
Психиатр рассказала, как пандемия коронавируса повлияла на россиян