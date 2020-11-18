В Краснодаре закрыли еще два ресторана за нарушения ковидных мер
18 ноября в службе судебных приставов рассказали, что в краснодарском торговом центре «Карнавал» приостановили работу двух заведений общепита
Напомним, 5 ноября глава Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что в регионе усилят контроль за соблюдением коронавирусных мер, после чего в Краснодаре прошли рейды по объектам торговли и общепита.
В ночь на 7 ноября сотрудники департамента потребсферы Кубани и полицейские проверили бар-караоке «Руки вверх» на улице Северной. Он работал после 00:00, а внутри не соблюдали требования Роспотребнадзора. Заведение оштрафовали и выписали административный протокол. Позже выяснилось, что бар уже нарушал ограничения, а Роспотребнадзор предписывал закрыть его на 80 суток. Несмотря на это, заведение продолжало работать и в нем можно было заказать столик.
На следующий день в краевом центре по требованию Роспотребнадзора закрыл двери «Фудмаркет». А 11 ноября стало известно, что судебные приставы на 80 суток закрыли бар «Руки вверх», а вместе с ним заведение «Prime» на улице Красноармейской.
18 ноября пресс-служба судебных приставов рассказала, что в ТЦ «Карнавал» тоже приостановили работу двух ресторанов. Согласно предписанию Роспотребнадзора, рестораны «Мишкин» и Rave bar не смогут принимать гостей в течение двух месяцев. Причина — невыполнение ковидных мер предосторожности.
Приставы прибыли на место для опечатывания заведений и увидели, что технический персонал продолжает работать, хоть рестораны и не принимали посетителей. Ответственного под роспись предупредили об уголовной ответственности за несоблюдение решения суда. Приставы будут контролировать сохранность пломб, заверили в пресс-службе ГУ ФССП России по Краснодарскому краю.
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