В Краснодаре закрыли еще два ресторана за нарушения ковидных мер

Напомним, 5 ноября глава Кубани Вениамин Кондратьев заявил , что в регионе усилят контроль за соблюдением коронавирусных мер, после чего в Краснодаре прошли рейды по объектам торговли и общепита.

В ночь на 7 ноября сотрудники департамента потребсферы Кубани и полицейские проверили бар-караоке «Руки вверх» на улице Северной. Он работал после 00:00, а внутри не соблюдали требования Роспотребнадзора. Заведение оштрафовали и выписали административный протокол. Позже выяснилось, что бар уже нарушал ограничения, а Роспотребнадзор предписывал закрыть его на 80 суток. Несмотря на это, заведение продолжало работать и в нем можно было заказать столик.

На следующий день в краевом центре по требованию Роспотребнадзора закрыл двери «Фудмаркет». А 11 ноября стало известно, что судебные приставы на 80 суток закрыли бар «Руки вверх», а вместе с ним заведение «Prime» на улице Красноармейской.