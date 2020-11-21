В Анапе закрыли караоке-бар «Чердак» из-за работы после полуночи

Краснодарский край

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21 ноября в Анапе прошли рейды, контролирующие деятельность заведений во время коронавируса

Напомним, ранее ряд заведений по требованию Роспотребнадзора закрыли в Краснодаре. 7 ноября приостановил работу «Фудмаркет». 11 ноября стало известно, что судебные приставы на 80 суток закрыли бары «Руки вверх» и Prime. Затем опечатали двери ресторанам «Мишкин» и Rave bar — также из-за работы после полуночи.

Ночью 21 ноября в Анапе специалисты департамента потребсферы Краснодарского края вместе с сотрудниками полиции и администрации мониторили заведения и соблюдение ими ограничений. Они выяснили, что караоке-бар «Чердак» работает после 00:00.

При этом в прошлые выходные заведение также принимало гостей после полуночи, что зафиксировали специалисты в ходе рейда. В итоге приняли решение о закрытии бара, его опечатали, написали в инстаграме департамента потребсферы.

Анапа Коронавирус Рестораны

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