В Анапе закрыли караоке-бар «Чердак» из-за работы после полуночи

21 ноября в Анапе прошли рейды, контролирующие деятельность заведений во время коронавируса

Напомним, ранее ряд заведений по требованию Роспотребнадзора закрыли в Краснодаре. 7 ноября приостановил работу «Фудмаркет». 11 ноября стало известно, что судебные приставы на 80 суток закрыли бары «Руки вверх» и Prime. Затем опечатали двери ресторанам «Мишкин» и Rave bar — также из-за работы после полуночи.

Ночью 21 ноября в Анапе специалисты департамента потребсферы Краснодарского края вместе с сотрудниками полиции и администрации мониторили заведения и соблюдение ими ограничений. Они выяснили, что караоке-бар «Чердак» работает после 00:00.

При этом в прошлые выходные заведение также принимало гостей после полуночи, что зафиксировали специалисты в ходе рейда. В итоге приняли решение о закрытии бара, его опечатали, написали в инстаграме департамента потребсферы.