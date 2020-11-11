В Краснодаре за повторное нарушение ковидных ограничений закрыли бары «Руки Вверх» и «Prime»

В Краснодаре приставы 11 ноября закрыли два бара, которые работали после полуночи и не соблюдали требования Роспотребнадзора

Напомним, 5 ноября глава Кубани Вениамин Кондратьев заявил об усилении контроля за соблюдением антикоронавирусных мер. 6–8 ноября в Краснодаре прошли рейды по объектам торговли и общепита. Мэр Краснодара Евгений Первышов обратился к владельцам ночных клубов и заведений общепита и пригрозил нарушителям закрывать их на срок до трех месяцев.

Вечером 11 ноября судебные приставы на 80 суток закрыли бары «Руки Вверх» на улице Северной и «Prime» на Красноармейской. Их опечатали, а приставы будут контролировать сохранность пломб, чтобы никто там не работал. Если вопреки законодательству пломбы сорвут и бары возобновят работу, то владельцам будет грозить уголовная ответственность, рассказали порталу Юга.ру в пресс-службе УФССП по Краснодарскому краю.

Как писали Юга.ру, в ночь на 7 ноября сотрудники департамента потребсферы Кубани и полиция пришли в бар-караоке «Руки вверх». Он работал после полуночи, а внутри не соблюдали требования Роспотребнадзора. За это заведение оштрафовали и выписали административный протокол.

При этом выяснилось, что бар уже нарушал ограничения — Роспотребнадзор предписывал закрыть его на 80 суток. Несмотря на два протокола, заведение продолжило работать вечером 7 ноября, в нем можно было заказать столик.