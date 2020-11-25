Власти Кубани снова решили вложить деньги в «Динамо», который не могут открыть 12 лет. Вспомнили историю стадиона
Власти Кубани 25 ноября решили выкупить акции на 656 млн рублей для достройки стадиона «Динамо» к 2022 году
Стадион «Динамо» построили в 1932 году и он стал крупнейшим спортивным сооружением на Северном Кавказе, трибуны которого вмещали 6 тыс. человек. После Великой отечественной войны здание восстановили в 1951 году, а вместимость увеличилась до 11 тыс. человек.
Стадион не ремонтировали с 1990-х годов, поэтому к 2010-му он пришел в аварийное состояние.
Когда стадион закрыли? По данным администрации Краснодара, его закрыли в 2007 году, а в 2012-м начались работы по реконструкции, которые приостановили в 2016 году, пишет ТАСС.
Что на его месте хотели сделать? В 2008 году председатель местного отделения ВФСО «Динамо» генерал-лейтенант милиции Сергей Кучерук заявил, что через два года на месте стадиона появится современный спортивный комплекс. Якобы проект разрабатывали совместно с англичанами. Планировалось, что на территории в семь гектаров помимо спорткомплекса появится торговый комплекс, гостиница, и четыре высотных здания. Тогда же сообщалось, что половину расходов возьмет на себя застройщик.
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2009 год: Коммерческий директор компании «Европа-Инвест» Алексей Трушин в октябре уточнил, что компания согласовала проект реконструкции с ВСО «Динамо». Однако власти края захотели увеличить спортивную составляющую комплекса. Планировалось, что детали согласуют до конца года, чтобы весной 2010-го начать реконструкцию.
2011 год: Александр Ткачев, который был тогда губернатором Кубани, рассказал, что в проект реконструкции «Динамо» вложат более 1,5 млрд рублей. По его словам, за эти деньги, как и планировалось, построят весь комплекс необходимой инфраструктуры, вплоть до подземной парковки.
В декабре начальник регионального управления ФСБ генерал-лейтенант Михаил Власенко заявил, что стадион реконструируют к 2013 году.
2012 год: В июне Ткачев объявил, что работы начнутся через несколько месяцев, а закончить он поручил за два года. По словам экс-губернатора, из-за юридических коллизий «Динамо» несколько лет ждал реконструкцию. Однако Ткачев заверил, что «вопрос решен».
2013 год: На этот раз о судьбе стадиона решил напомнить глава Краснодара Владимир Евланов. В январе он еще раз подчеркнул, что реконструкцию «Динамо» завершат к лету 2014 года. Кстати, в том же году возле лицея № 90 в Юбилейном микрорайоне начали строить бассейн, который заработал только в 2020-м.
2014 год: Руководитель краевого штаба по развитию и благоустройству Краснодара первый вице-губернатор Джамбулат Хатуов сказал, что на стадионе возводят трибуны и откроют его в 2015-м. Он обещал следить за работами еженедельно.
2016 год: Губернатор региона Вениамин Кондратьев поставил задачу открыть стадион к сентябрю 2017 года. На тот момент, по данным краевой администрации, завершилось строительство трибун и подтрибунных помещений, подземной парковки, а также шла облицовка фасада. При этом власти региона заявили, что для завершения строительства нужно еще около 800 млн рублей.
2019 год: В начале года власти Краснодара спустя 12 лет убрали забор вокруг стадиона и в честь этого решили благоустроить территорию. Однако уже в марте эту задачу взял на себя бизнесмен Сергей Галицкий — он профинансировал ремонт бульвара возле «Динамо» и работы сразу начались.
2020 год: В феврале власти региона рассказали, что разработали дополнительное техзадание на проектирование стадиона и направили его во Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо» для согласования. По замыслу властей, внутри стадиона создадут новые зоны — скалодром, зоны для занятий военно-прикладными видами спорта и два теннисных корта. Тогда в администрации края не смогли рассказать порталу Юга.ру, когда стадион достроят, потому что это зависит от общества «Динамо».
Что со стадионом сейчас? Мы не знаем. Еще 26 октября портал Юга.ру направил запросы в министерство спорта Кубани, Краснодарскую краевую организацию Общества «Динамо» и Общественно-государственное объединение «Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо». В течение месяца редакция неоднократно напоминала министерству и организациям о необходимости ответа, однако они проигнорировали все просьбы. Редакция планирует обратиться с жалобой в прокуратуру Кубани.
Согласно ст. 40 Закона РФ «О СМИ», ответы на запросы журналистов должны предоставляться в семидневный срок.
Однако 25 ноября заместитель руководителя департамента строительства Краснодарского края Максим Мысаков рассказал ТАСС, что региональные власти решили выкупить акции у АО «Динамо Кубань» за 656 млн рублей. По его словам, каких-либо дополнительных вложений в реконструкцию из бюджета края не потребуется. Деньги хотят освоить к 2022 году — депутаты ЗСК поддержали такую инициативу единогласно.
Портал Юга.ру 25 ноября направил очередной запрос по поводу реконструкции стадиона — на этот раз в администрацию Кубани, которая решила выкупить акции «Динамо Кубань». Ответ редакция надеется получить в семидневный срок.
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