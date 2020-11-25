Власти Кубани снова решили вложить деньги в «Динамо», который не могут открыть 12 лет. Вспомнили историю стадиона

Власти Кубани 25 ноября решили выкупить акции на 656 млн рублей для достройки стадиона «Динамо» к 2022 году

Стадион «Динамо» построили в 1932 году и он стал крупнейшим спортивным сооружением на Северном Кавказе, трибуны которого вмещали 6 тыс. человек. После Великой отечественной войны здание восстановили в 1951 году, а вместимость увеличилась до 11 тыс. человек. Стадион не ремонтировали с 1990-х годов, поэтому к 2010-му он пришел в аварийное состояние.

Когда стадион закрыли? По данным администрации Краснодара, его закрыли в 2007 году, а в 2012-м начались работы по реконструкции, которые приостановили в 2016 году , пишет ТАСС. Что на его месте хотели сделать? В 2008 году председатель местного отделения ВФСО «Динамо» генерал-лейтенант милиции Сергей Кучерук заявил, что через два года на месте стадиона появится современный спортивный комплекс. Якобы проект разрабатывали совместно с англичанами. Планировалось, что на территории в семь гектаров помимо спорткомплекса появится торговый комплекс, гостиница, и четыре высотных здания. Тогда же сообщалось, что половину расходов возьмет на себя застройщик.

2009 год: Коммерческий директор компании «Европа-Инвест» Алексей Трушин в октябре уточнил, что компания согласовала проект реконструкции с ВСО «Динамо». Однако власти края захотели увеличить спортивную составляющую комплекса. Планировалось, что детали согласуют до конца года, чтобы весной 2010-го начать реконструкцию. 2011 год: Александр Ткачев, который был тогда губернатором Кубани, рассказал, что в проект реконструкции «Динамо» вложат более 1,5 млрд рублей. По его словам, за эти деньги, как и планировалось, построят весь комплекс необходимой инфраструктуры, вплоть до подземной парковки. В декабре начальник регионального управления ФСБ генерал-лейтенант Михаил Власенко заявил, что стадион реконструируют к 2013 году.

2012 год: В июне Ткачев объявил, что работы начнутся через несколько месяцев, а закончить он поручил за два года. По словам экс-губернатора, из-за юридических коллизий «Динамо» несколько лет ждал реконструкцию. Однако Ткачев заверил, что «вопрос решен». 2013 год: На этот раз о судьбе стадиона решил напомнить глава Краснодара Владимир Евланов. В январе он еще раз подчеркнул, что реконструкцию «Динамо» завершат к лету 2014 года. Кстати, в том же году возле лицея № 90 в Юбилейном микрорайоне начали строить бассейн, который заработал только в 2020-м.

2014 год: Руководитель краевого штаба по развитию и благоустройству Краснодара первый вице-губернатор Джамбулат Хатуов сказал, что на стадионе возводят трибуны и откроют его в 2015-м. Он обещал следить за работами еженедельно. 2016 год: Губернатор региона Вениамин Кондратьев поставил задачу открыть стадион к сентябрю 2017 года. На тот момент, по данным краевой администрации, завершилось строительство трибун и подтрибунных помещений, подземной парковки, а также шла облицовка фасада. При этом власти региона заявили, что для завершения строительства нужно еще около 800 млн рублей.

2019 год: В начале года власти Краснодара спустя 12 лет убрали забор вокруг стадиона и в честь этого решили благоустроить территорию. Однако уже в марте эту задачу взял на себя бизнесмен Сергей Галицкий — он профинансировал ремонт бульвара возле «Динамо» и работы сразу начались. 2020 год: В феврале власти региона рассказали, что разработали дополнительное техзадание на проектирование стадиона и направили его во Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо» для согласования. По замыслу властей, внутри стадиона создадут новые зоны — скалодром, зоны для занятий военно-прикладными видами спорта и два теннисных корта. Тогда в администрации края не смогли рассказать порталу Юга.ру, когда стадион достроят, потому что это зависит от общества «Динамо».