В Краснодаре заработал бассейн-долгострой. Когда откроют запись?

Как писали Юга.ру, строительство бассейна на территории школы № 90 начали в 2013 году, завершить работы планировали через год. Однако тогда бассейн так и не открыли, а в 2016 году работы заморозили. В 2017 году администрация города добилась расторжения договора с подрядчиком, а специалисты нашли ошибки в его проекте. В итоге к строительству привлекли нового подрядчика, за это время построенные стены и конструкции обветшали и оказались в удручающем состоянии. В конце 2019 года мэр города Евгений Первышов сообщил , что бассейн готов к эксплуатации и его чаши наполнены.

В здании будут работать два бассейна: один из них на восемь дорожек длиной 25 метров, другой — небольшой, для обучения плаванию. Также посетители смогут заниматься в нескольких гимнастических залах. В спорткомплексе откроют тренажерный зал и помещение для теоретических занятий. Сейчас администрация учреждения ожидает установки зеркал и станков для хореографического класса, работать в нем пригласили балерину из Санкт-Петербурга.

С 31 июля в учреждении начнут прием учеников и учителей ближайших школ. Предполагается, что к концу августа откроется запись для всех жителей района. Однако точная дата, когда комплекс заработает для всех, пока неизвестна.