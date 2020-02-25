Власти Кубани рассказали, что будет внутри стадиона «Динамо». Но когда его достроят — неизвестно

В администрации Краснодарского края 25 февраля сообщили, что на стадионе «Динамо» в столице Кубани, который ремонтируют уже девятый год, сделают теннисные корты и скалодром

Краевая администрация разработала дополнительное техзадание на проектирование спортивного объекта и направила его во Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо» для согласования. Изменения коснулись функционального назначения отдельных помещений. Предполагается, что на стадионе создадут новые зоны — скалодром, зоны для занятий военно-прикладными видами спорта и два теннисных корта.

Кроме того, на стадионе организуют пять спортзалов — для легкой атлетики, силовой подготовки, борьбы, самбо и бокса, сообщили в пресс-службе краевой администрации. Планируется, что одновременно в помещениях смогут заниматься 110 человек, еще около 200 — на открытом воздухе.

В пресс-службе администрации Кубани не смогли ответить на вопрос журналиста портала Юга.ру о том, когда стадион достроят, так как сначала властям региона нужно получить от общества «Динамо» одобрение проекта.