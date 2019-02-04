Власти Краснодара пообещали благоустроить территорию вдоль стадиона «Динамо», где спустя 12 лет убрали забор
В Краснодаре на улице Красной планируют благоустроить зеленую зону вдоль реконструированного стадиона «Динамо»
Сейчас на улице Красной от Гаврилова до Одесской завершают демонтаж забора, который закрывал строящийся стадион. Ограждение простояло более 12 лет.
Мэр Краснодара Евгений Первышов сообщил, что после демонтажа забора на Красной сделают парковочные карманы и тротуар, установят уличное освещение. Затем на этом квартале собираются обустроить зеленую зону — установят скамейки, высадят деревья и кустарники.
Ширина полосы благоустройства составит около 20 м. Работы планируют провести в течение двух месяцев, сообщила 4 февраля пресс-служба администрации Краснодара.
Первышов добавил, что завершение реконструкции стадиона собираются ускорить.
Как писали Юга.ру, стадион «Динамо» построили в 1939 году. Его реконструкцию начали в 2011 году. Срок сдачи нового стадиона переносили несколько раз. Сначала стройку планировали завершить к 2014 году, затем — к осени 2015 года, потом — к сентябрю 2017 года.
В августе 2016 года сообщалось, что на завершение стадиона потребуется 800 млн рублей.
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