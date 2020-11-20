«У меня есть бычки на откорме, есть коровы». Хабиб Нурмагомедов рассказал о планах на жизнь после окончания карьеры
19 ноября боец Хабиб Нурмагомедов поделился ближайшими планами и ответил, намерен ли он возобновлять спортивную карьеру
24 октября боец одолел Джастина Гейджи в турнире UFC и защитил титул чемпиона. После Нурмагомедов сообщил, что это был его последний бой и что он пообещал матери закончить карьеру после смерти отца.
20 ноября на встрече с молодежью в Дербенте боец рассказал о своих жизненных планах. Нурмагомедов сообщил, что собирается закончить Российский экономический университет:
«В следующем году я выпускаюсь, хотел бы защитить диплом, магистратуру и так далее, больше времени уделить образованию. В ближайшие пять лет».
Также боец планирует заниматься сельским хозяйством.
«Я купил баранов, занимаюсь сельским хозяйством, хотелось бы в этом направлении чуть-чуть развиться. У меня есть бычки на откорме, есть коровы. Занимаюсь сельским хозяйством — не сказать, чтобы на мировом уровне, но когда-то я [и в спорте] начинал тренироваться», — цитирует его ТАСС.
Спортсмен отметил, что не собирается продолжать профессиональную карьеру. По его словам, он уже добился максимального результата:
«Можно драться и до 40 лет, но цель должна быть. У меня была цель добраться до вершины, я добрался. Дальше у меня там соревновательного интереса нет».
Отметим, 17 ноября СМИ сообщили, что спортсмен запустит свой мобильный оператор.
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