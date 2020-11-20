«У меня есть бычки на откорме, есть коровы». Хабиб Нурмагомедов рассказал о планах на жизнь после окончания карьеры

Краснодарский край

Распечатать

19 ноября боец Хабиб Нурмагомедов поделился ближайшими планами и ответил, намерен ли он возобновлять спортивную карьеру

24 октября боец одолел Джастина Гейджи в турнире UFC и защитил титул чемпиона. После Нурмагомедов сообщил, что это был его последний бой и что он пообещал матери закончить карьеру после смерти отца.

20 ноября на встрече с молодежью в Дербенте боец рассказал о своих жизненных планах. Нурмагомедов сообщил, что собирается закончить Российский экономический университет:

Читайте также:

«В следующем году я выпускаюсь, хотел бы защитить диплом, магистратуру и так далее, больше времени уделить образованию. В ближайшие пять лет».

Также боец планирует заниматься сельским хозяйством.

«Я купил баранов, занимаюсь сельским хозяйством, хотелось бы в этом направлении чуть-чуть развиться. У меня есть бычки на откорме, есть коровы. Занимаюсь сельским хозяйством — не сказать, чтобы на мировом уровне, но когда-то я [и в спорте] начинал тренироваться», — цитирует его ТАСС.

Спортсмен отметил, что не собирается продолжать профессиональную карьеру. По его словам, он уже добился максимального результата:

Читайте также:

«Можно драться и до 40 лет, но цель должна быть. У меня была цель добраться до вершины, я добрался. Дальше у меня там соревновательного интереса нет».

Отметим, 17 ноября СМИ сообщили, что спортсмен запустит свой мобильный оператор.

Сельское хозяйство Хабиб Нурмагомедов

Если вам есть что рассказать нам, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Читайте также

Новости

В Краснодаре завели уголовное дело на экс-начальника тыла университета МВД
Смерчи в Сочи и Абхазии засняли на видео
Шесть кубанцев за сутки умерли в регионе от коронавируса
Электробусы, планетарий и парковки. Разработчики генплана Анапы назвали самые популярные предложения от горожан по благоустройству города
«У меня есть бычки на откорме, есть коровы». Хабиб Нурмагомедов рассказал о планах на жизнь после окончания карьеры
На Кубани не будут отменять рождественские ярмарки из-за коронавируса

Лента новостей

Статьи

«В девяностых России впервые дали подышать»

Игорь Шулинский — о своем журнале «Птюч» и о Граале, который мы все потеряли

Статьи Партнерский

Новая эра

Для геймеров создали Wi-Fi-роутер с искусственным интеллектом

Статьи

«Спутник» и погромы

Тайная история «летающей тарелки» из Краснодара

Реклама на портале