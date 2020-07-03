Отец Хабиба умер от коронавируса

Глава Чечни Рамзан Кадыров 3 июля сообщил, что скончался отец и тренер чемпиона UFC в легком дивизионе Хабиба Нурмагомедова

Напомним, 25 апреля Абдулманапа Нурмагомедова госпитализировали в больницу Махачкалы. Позже у 57-летнего пациента взяли анализ на коронавирус и направили в Москву. В мае стало известно, что Нурмагомедов впал в кому, в которой он пробыл несколько дней.

18 мая сын Абдулманапа боец Хабиб Нурмагомедов записал видеообращение к жителям Дагестана. Он попросил их сидеть дома и рассказал о состоянии отца. «Отец сейчас в больнице, его состояние очень тяжелое. Этот вирус ему дал на сердце, так как мы ему год назад делали операцию на сердце. Ему сейчас заново сделали операцию. У него сейчас тяжелое положение, очень тяжелое», — поделился Хабиб.

Глава Чечни Рамзан Кадыров 3 июля написал пост в своем телеграме, в котором сообщил, что Абдулманап Нурмагомедов скончался. Он принес семье тренера соболезнования от всего чеченского народа. «Он ушел от нас, оставив после себя доброе имя и взрастив достойное поколение», — написал Кадыров.

Российский боец смешанных единоборств и действующий чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко также выразил соболезнования по поводу смерти Нурмагомедова-старшего. Он добавил, что смерть Абдулманапа — большая утрата не только для семьи, но и для всего спорта.

«Он был больше чем просто отец, он был его наставник, тренер. И не только для Хабиба», — пояснил Шлеменко телеканалу «360».

В последнее время Нурмагомедов-старший находился в тяжелом состоянии в одной из больниц Москвы, уточнил RT.