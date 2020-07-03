Отец Хабиба умер от коронавируса
Глава Чечни Рамзан Кадыров 3 июля сообщил, что скончался отец и тренер чемпиона UFC в легком дивизионе Хабиба Нурмагомедова
Напомним, 25 апреля Абдулманапа Нурмагомедова госпитализировали в больницу Махачкалы. Позже у 57-летнего пациента взяли анализ на коронавирус и направили в Москву. В мае стало известно, что Нурмагомедов впал в кому, в которой он пробыл несколько дней.
18 мая сын Абдулманапа боец Хабиб Нурмагомедов записал видеообращение к жителям Дагестана. Он попросил их сидеть дома и рассказал о состоянии отца.
«Отец сейчас в больнице, его состояние очень тяжелое. Этот вирус ему дал на сердце, так как мы ему год назад делали операцию на сердце. Ему сейчас заново сделали операцию. У него сейчас тяжелое положение, очень тяжелое», — поделился Хабиб.
Глава Чечни Рамзан Кадыров 3 июля написал пост в своем телеграме, в котором сообщил, что Абдулманап Нурмагомедов скончался. Он принес семье тренера соболезнования от всего чеченского народа.
«Он ушел от нас, оставив после себя доброе имя и взрастив достойное поколение», — написал Кадыров.
Российский боец смешанных единоборств и действующий чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко также выразил соболезнования по поводу смерти Нурмагомедова-старшего. Он добавил, что смерть Абдулманапа — большая утрата не только для семьи, но и для всего спорта.
«Он был больше чем просто отец, он был его наставник, тренер. И не только для Хабиба», — пояснил Шлеменко телеканалу «360».
В последнее время Нурмагомедов-старший находился в тяжелом состоянии в одной из больниц Москвы, уточнил RT.
Как рассказал РИА «Новости» глава Цумадинского района Дагестана Анваргаджи Вечедов, Абдулманап Нурмагомедов скончался от осложнений, вызванных коронавирусом. По его словам, мужчину могут похоронить сегодня ночью в селе Кироваул, где он жил.
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