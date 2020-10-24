Хабиб Нурмагомедов победил Джастина Гейджи

Вечером 24 октября в Абу-Даби прошел турнир UFC 254. Главным поединком вечера стал бой российского чемпиона по смешанным единоборствам в легком весе Хабиба Нурмагомедова и временного чемпиона UFC из США Джастина Гейджи. О поединке объявили еще в июле.

Напомним, сначала Хабиб должен был встретиться с Тони Фергюсоном 18 апреля 2020 года на шоу UFC 249. В конце марта российский спортсмен заявил, что не успел вылететь из Дагестана и бой не состоялся. Вместо Нурмагомедова с Фергюсоном встретился Гейджи, который одержал победу и стал временным чемпионом UFC.