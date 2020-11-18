Хабиб Нурмагомедов запустит свой оператор мобильной связи

Дагестан, Вся Россия

Распечатать

17 ноября СМИ сообщили, что дагестанский боец Хабиб Нурмагомедов станет лицом нового виртуального мобильного оператора

ООО «Хабиб Телеком» подало заявку на регистрацию товарного знака Eagle Mobile by Khabib. Как утверждают источники «Коммерсанта», виртуальный мобильный оператор [работающий на сети другого оператора связи — Юга.ру] запустят на сетях Tele2.

В Tele2 отметили, что запуск проекта медийной личностью может стать успешным бизнесом, поскольку у известного человека всегда есть своя аудитория.

Читайте также:

В пилотном режиме Eagle Mobile заработает в декабре в Москве, пишет РБК со ссылкой на исполнительного директора компании «Первый мобильный» Михаила Лехтмана. По его словам, абоненты смогут получить сувениры с подписью Нурмагомедова и будут иметь возможность сфотографироваться с ним. Планируется, что в 2021 году компания будет оказывать услуги в 15 субъектах. К 2023 году оператор хочет нарастить абонентскую базу до 2 млн человек.

В свою очередь, в Eagle Mobile отметили, что Нурмагомедов не будет участвовать в операционной деятельности компании, а станет только совладельцем и лицом бренда.

Напомним, 24 октября дагестанский боец победил Джастина Гейджи в турнире UFC и защитил свой титул чемпиона. После этого боец сообщил о завершении карьеры. 

Tele2 Бизнес-сообщество Мобильная связь Технологии Хабиб Нурмагомедов

Если вам есть что рассказать нам, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Читайте также

Новости

Гендиректора «Краснодара» оштрафовали за открытую критику матча со «Спартаком»
В Адыгее предотвратили продажу мяса, зараженного африканской чумой свиней
«Локомотив-Кубань» снова обыграл «Леткабелис» в матче Еврокубка
Чем ПЦР отличается от антител и какой анализ россиянам нужно сдавать при подозрении на ковид?
Мэр Краснодара снова приехал посмотреть на липы, которые пересадили с улицы Московской
В Сочи назначили нового вице-мэра

Лента новостей

Статьи

«Спутник» и погромы

Тайная история «летающей тарелки» из Краснодара

Статьи

А он жив еще?

Пирожные от Пруста, набоковские яйца и другие рецепты классиков

Статьи Партнерский

Качество на расстоянии

Как обеспечить связь с миром и сохранить эффект присутствия

Реклама на портале