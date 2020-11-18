Хабиб Нурмагомедов запустит свой оператор мобильной связи

В Tele2 отметили, что запуск проекта медийной личностью может стать успешным бизнесом, поскольку у известного человека всегда есть своя аудитория.

ООО «Хабиб Телеком» подало заявку на регистрацию товарного знака Eagle Mobile by Khabib. Как утверждают источники «Коммерсанта» , виртуальный мобильный оператор [работающий на сети другого оператора связи — Юга.ру] запустят на сетях Tele2.

В пилотном режиме Eagle Mobile заработает в декабре в Москве, пишет РБК со ссылкой на исполнительного директора компании «Первый мобильный» Михаила Лехтмана. По его словам, абоненты смогут получить сувениры с подписью Нурмагомедова и будут иметь возможность сфотографироваться с ним. Планируется, что в 2021 году компания будет оказывать услуги в 15 субъектах. К 2023 году оператор хочет нарастить абонентскую базу до 2 млн человек.

В свою очередь, в Eagle Mobile отметили, что Нурмагомедов не будет участвовать в операционной деятельности компании, а станет только совладельцем и лицом бренда.

Напомним, 24 октября дагестанский боец победил Джастина Гейджи в турнире UFC и защитил свой титул чемпиона. После этого боец сообщил о завершении карьеры.