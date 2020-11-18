Хабиб Нурмагомедов запустит свой оператор мобильной связи
17 ноября СМИ сообщили, что дагестанский боец Хабиб Нурмагомедов станет лицом нового виртуального мобильного оператора
ООО «Хабиб Телеком» подало заявку на регистрацию товарного знака Eagle Mobile by Khabib. Как утверждают источники «Коммерсанта», виртуальный мобильный оператор [работающий на сети другого оператора связи — Юга.ру] запустят на сетях Tele2.
В Tele2 отметили, что запуск проекта медийной личностью может стать успешным бизнесом, поскольку у известного человека всегда есть своя аудитория.
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В пилотном режиме Eagle Mobile заработает в декабре в Москве, пишет РБК со ссылкой на исполнительного директора компании «Первый мобильный» Михаила Лехтмана. По его словам, абоненты смогут получить сувениры с подписью Нурмагомедова и будут иметь возможность сфотографироваться с ним. Планируется, что в 2021 году компания будет оказывать услуги в 15 субъектах. К 2023 году оператор хочет нарастить абонентскую базу до 2 млн человек.
В свою очередь, в Eagle Mobile отметили, что Нурмагомедов не будет участвовать в операционной деятельности компании, а станет только совладельцем и лицом бренда.
Напомним, 24 октября дагестанский боец победил Джастина Гейджи в турнире UFC и защитил свой титул чемпиона. После этого боец сообщил о завершении карьеры.
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