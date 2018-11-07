Нурмагомедов получил предложение стать помощником главы Дагестана

Дагестан

Распечатать

Глава Дагестана Владимир Васильев предложил бойцу смешанных единоборств Хабибу Нурмагомедову стать помощником руководителя республики

Нурмагомедов сообщил об этом 6 ноября после встречи с руководителем республики. Он рассказал, что он обсудит этот вопрос на следующей встрече с Васильевым, которая состоится в ближайшее время, сообщает ТАСС.

Читайте также:

Как писали Юга.ру, 7 октября в Лас-Вегасе в рамках турнира UFC 229 Хабиб Нурмагомедов победил ирландца Конора Макгрегора и защитил титул чемпиона в легком весе, который он завоевал в апреле 2018 года, одолев американца Элома Яквинту.

В начале мая стало известно, что Нурмагомедов станет членом Народного собрания Дагестана, а накануне Владимир Васильев наградил бойца орденом «За заслуги перед Республикой Дагестан». На церемонии вручения глава региона призвал Нурмагомедова к взаимодействию в интересах Дагестана и России, а также спорта, которому он «посвятил всю свою жизнь».

Владимир Васильев Единоборства Хабиб Нурмагомедов Чиновники
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В Краснодаре будут судить директора фирмы «Таурас-96» за хищение 1 млрд рублей
Бывший глава минздрава Дагестана останется под арестом до февраля 2019 года
В Майкопе построили новый газопровод
В Адыгее на развитие дорожной инфраструктуры направили 2 млрд рублей
В Сочи водитель такси на «зебре» сбил шестилетнего ребенка
Пьяный мужчина из Украины пытался попасть в Крым по железнодорожной дамбе

Лента новостей

Статьи

Как устроен изнутри стадион ФК «Краснодар»

Статьи

Тест-драйв Skoda Octavia Combi в Грузии

Редакция Авто Юга.ру тестирует универсал на маршруте 1500 км

Статьи

Юбилейный концерт группы «АлисА», матчи по футболу и регби

Все культурные и спортивные события Краснодара с 6 по 11 ноября

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале