Нурмагомедов получил предложение стать помощником главы Дагестана

Глава Дагестана Владимир Васильев предложил бойцу смешанных единоборств Хабибу Нурмагомедову стать помощником руководителя республики

Нурмагомедов сообщил об этом 6 ноября после встречи с руководителем республики. Он рассказал, что он обсудит этот вопрос на следующей встрече с Васильевым, которая состоится в ближайшее время, сообщает ТАСС .

Как писали Юга.ру, 7 октября в Лас-Вегасе в рамках турнира UFC 229 Хабиб Нурмагомедов победил ирландца Конора Макгрегора и защитил титул чемпиона в легком весе, который он завоевал в апреле 2018 года, одолев американца Элома Яквинту.

В начале мая стало известно, что Нурмагомедов станет членом Народного собрания Дагестана, а накануне Владимир Васильев наградил бойца орденом «За заслуги перед Республикой Дагестан». На церемонии вручения глава региона призвал Нурмагомедова к взаимодействию в интересах Дагестана и России, а также спорта, которому он «посвятил всю свою жизнь».