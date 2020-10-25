Хабиб заявил, что провел последний бой в UFC

Дагестан, Вся Россия

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Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов 24 октября после победы над Гейджи заявил о завершении карьеры

Вечером в Абу-Даби на турнире UFC 254 Нурмагомедов одолел временного чемпиона UFC из США Джастина Гейджи и защитил свой чемпионский титул. Сразу после победы российский боец объявил о завершении карьеры.

«Это был мой последний бой. Мама не хотела, чтобы я дрался без отца, я пообещал, что это будет мой последний бой», — объяснил Нурмагомедов.

Он уточнил, что хотел стать чемпионом вместе с отцом и не ожидал, что на его плечи обрушится такой груз. Спортсмен напомнил, что важно быть ближе к родителям и заявил, что хочет уделить больше времени матери, ведь она у него осталась одна.

«Я простой парнишка из горного села. Мой брат мне сказал, что гугл говорит, что я — самый обсуждаемый человек на планете. Я не поверил. У вас всех есть родители. Заботьтесь о них. У меня осталась только мама. Я хочу больше времени проводить с ней», — сказал боец.

Напомним, 25 апреля отца Хабиба — Абдулманапа Нурмагомедова госпитализировали в больницу Махачкалы. Позже у 57-летнего пациента взяли анализ на коронавирус и направили в Москву. В мае стало известно, что Нурмагомедов впал в кому, в которой он пробыл несколько дней. Отец бойца умер в начале июля.

Единоборства Хабиб Нурмагомедов

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