В ТРЦ «МЕГА Адыгея-Кубань» открылась молельная комната

В торгово-развлекательном центре «МЕГА Адыгея-Кубань» с 17 ноября начала действовать молельная комната для верующих мусульман

Об этом порталу Юга.ру 18 ноября сообщили в Духовном управлении мусульман Адыгеи и Краснодарского края. Администрация торгового центра предоставила помещение, где создали молельную комнату. Она находится внутри парковочной зоны, возле эскалатора при входе в магазин «Ашан».

«Там есть все необходимое для совершения намаза. Воспользоваться молельной комнатой могут покупатели, сотрудники торгового центра и все желающие», — рассказал порталу Юга.ру муфтий Адыгеи и Краснодарского края Аскарбий Карданов.

Всего на территории республики и Кубани действует 53 мечети, 4 небольшие придорожные мечети вдоль магистралей с большим автомобильным потоком, а также 7 молельных комнат.