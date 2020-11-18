В ТРЦ «МЕГА Адыгея-Кубань» открылась молельная комната
В торгово-развлекательном центре «МЕГА Адыгея-Кубань» с 17 ноября начала действовать молельная комната для верующих мусульман
Об этом порталу Юга.ру 18 ноября сообщили в Духовном управлении мусульман Адыгеи и Краснодарского края. Администрация торгового центра предоставила помещение, где создали молельную комнату. Она находится внутри парковочной зоны, возле эскалатора при входе в магазин «Ашан».
«Там есть все необходимое для совершения намаза. Воспользоваться молельной комнатой могут покупатели, сотрудники торгового центра и все желающие», — рассказал порталу Юга.ру муфтий Адыгеи и Краснодарского края Аскарбий Карданов.
Всего на территории республики и Кубани действует 53 мечети, 4 небольшие придорожные мечети вдоль магистралей с большим автомобильным потоком, а также 7 молельных комнат.
Читайте также:
Напомним, весной 2020 года ДУМ Адыгеи и Кубани из-за коронавируса закрыло все мечети и молельные комнаты, а также отменило праздничный намаз и торжества на Ураза-байрам. В середине июня возобновились службы, а в августе разрешили проводить коллективные молитвы. На тот момент в республике выявили 3 тыс. зараженных ковидом, а ежедневно регистрировали около 20 новых случаев инфицирования.
По данным оперштаба Адыгеи на 18 ноября, за прошлые сутки в регионе выявили 78 больных COVID-19, а с начала пандемии вирус подтвердился у 7 тыс. 53 жителей республики.
Если вам есть что рассказать нам, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.
Читайте также
Статьи ПартнерскийКачество на расстоянии
Как обеспечить связь с миром и сохранить эффект присутствия