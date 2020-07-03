Мусульманам Адыгеи и Кубани объяснили, как проводить свадьбы и похороны во время пандемии

В муфтияте Адыгеи и Краснодарского края 3 июля разъяснили, как безопасно проводить похороны и свадьбы в условиях пандемии коронавируса

Напомним, муфтий Республики Адыгея и Краснодарского края Аскарбий Карданов сообщал порталу Юга.ру, что с 20 июня начнутся службы в тех мечетях и молельных комнатах, которые исполнят рекомендации Роспотребнадзора. Массовые пятничные намазы совершаться пока не будут, а обряды бракосочетания будут проводить при ограниченном числе гостей.

На заседании оперштаба 29 июня глава Адыгеи Мурат Кумпилов сообщил о нестабильной эпидситуации в регионе и поручил руководителям муниципалитетов не допускать скопления людей во время свадеб и похоронных церемоний.

После этого муфтият стал проводить встречи в районах республики для разъяснения верующим, на каких условиях возобновлено проведение молитв и традиционных мусульманских обрядов.

Так, 30 июня Аскарбий Карданов встретился с главами районов и сельских поселений Шовгеновского, Кошехабльского и Красногвардейского районов. В ближайшее время подобные встречи пройдут Тахтамукайском, Теучежском районах и Адыгейске, сообщили 3 июля порталу Юга.ру в Духовном управлении мусульман Адыгеи и Кубани.

Верующим рекомендовали не пожимать руки после проведения заупокойной молитвы (джаназа-намаз) и дуа эфенди, соблюдать дистанцию и не задерживаться после выражения соболезнований. Церемонии бракосочетания (никях) в мечетях можно проводить с участием минимального количества лиц, а свадьбы рекомендовали перенести на более поздний срок.