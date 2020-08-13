В мечетях Адыгеи и Кубани решили возобновить коллективные пятничные молитвы

Духовное управление мусульман (ДУМ) Республики Адыгея и Краснодарского края с 14 августа снимает ограничения на проведение коллективных пятничных молитв

Напомним, из-за пандемии коронавируса 24 марта ДУМ Адыгеи и Кубани до 20 апреля приостановило работу всех мечетей на территории края и республики. После разрешения оперштаба С 20 июня начались службы в тех мечетях и молельных комнатах, которые исполняют рекомендации Роспотребнадзора. Однако действовали ограничения на массовые молитвы.

В муфтияте порталу Юга.ру сообщили, что эпидобстановка в регионе позволяет перейти на новый этап снятия ограничений. После долгого перерыва первые коллективные пятничные молитвы пройдут 14 августа. Однако будут действовать определенные требования для санитарной безопасности верующих.

«Имамам рекомендовано сократить продолжительность пятничной проповеди до 15 минут и проводить ее на прилегающих к мечетям территориях», — уточнили в муфтияте.

Ряд требований должны соблюдать и верующие: использовать средства индивидуальной защиты, придерживаться социальной дистанции, иметь с собой коврики для намаза. Гражданам старше 65 лет рекомендуется воздержаться от посещения мечети.

В муфтияте уточнили, что молитвы могут проводится во всех мечетях края и республики, кроме Майкопа и Адыгейска. Там мечети закрыты на ремонт.